NAK: hetedik szezonját kezdte meg a jégkármérséklő rendszer

2024.04.15 23:30 MTI

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétfőn beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert (JÉGER), amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját - jelentette az MTI-hez eljuttatott közleményében a kamara.



A rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd.



A jégkármérséklő rendszer idei riasztási időszaka 2024. szeptember 30-ig tart. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab - 219 automata és 767 manuális - talajgenerátorból álló rendszer talajgenerátorai ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, és ott csökkenti a kialakuló jégszemcsék méretét. A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül hullanának le - ismertette a NAK.



A generátorokat 2023-ban - az április 15-e és szeptember 30-a közti védekezési szezonban - 96 napon kellett, összesen 176 639 üzemórára bekapcsolni. A gazdálkodók 2023-ban csak 30 678 hektárra jelentettek be jégkárt, míg 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött az országos rendszer, jóval több mint kétszer ekkora területre, 72 ezer hektárra - érzékeltette a rendszer hatását a kamara. A rendszer évről évre bizonyítja létjogosultságát - fűzték hozzá.



A NAK által kiépített rendszernek működtetéséhez a kormány - az Agrárkár-enyhítési Alap védelme érdekében - a költségvetésből évi legfeljebb 2 milliárd külön forrást biztosít. A rendszer a kármegelőzés mellett adatszolgáltatással támogatja az agrárkár-enyhítési rendszer fejlesztéséhez szükséges elemzéseket, valamint koordinálja az együttműködést a JÉGER működtetésében részt vevő társszervezetekkel. Számítások szerint a rendszerre fordított 1 forint mintegy 33 forint éves termelési értéket óv meg, éves szinten ez 66 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent - hangoztatta a kamara.



A generátorkezelők körében idén is versenyt hirdet a NAK. A riasztási időszak lezárultával a vármegyei, illetve az országos legjobb kezelők jutalomban részesülnek. A generátorok kezelése nagy felelősség, odaadó munkájukat kívánja elismerni ezzel a gesztussal a kamara.



A kamara felidézi azt is, hogy a legfrissebb elemzések szerint Európában a 2 centiméteres méretet meghaladó jeget is tartalmazó jégesők száma a 2021-2023-as időszakban a 2015-2017 időszakhoz képest több mint háromszorosára nőtt, 215 százalékkal emelkedett meg. Ugyanakkor - az országos lefedettségű rendszer eredményeként - az egyre szélsőségesebb időjárási tényezők ellenére Magyarországon mindössze 50 százalékos volt ez az emelkedés - mutatott rá a NAK.