Üzlet

Szankciókat jelentett be a brit és az amerikai kormány orosz fémek árutőzsdei forgalmazására

Szankciókat jelentett be a brit és az amerikai kormány orosz fémek árutőzsdei forgalmazására.



A brit külügyminisztérium által ismertetett közös intézkedés alapján a világ két legnagyobb fémpiaca, a Londoni Fémtőzsde (London Metal Exchange, LME) és a származtatott árutőzsdei termékeket forgalmazó Chicago Mercantile Exchange (CME) nem fogadhat be új kontraktusokat Oroszországból származó alumíniumra, rézre és nikkelre.



A londoni külügyi tárca tájékoztatása szerint az energiahordozók után a fémek alkotják Oroszország legnagyobb értékű nyersanyagkiviteli termékcsoportját, jóllehet e termékek exportja visszaesett az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta.



A minisztérium adatai szerint Oroszországnak 2022-ben 25 milliárd dollár, 2023-ban 15 milliárd dollár bevétele származott a fémexportból.



Nagy-Britanniában december óta törvény tiltja az orosz fémek, köztük az alumínium, a réz és a nikkel importját.



Az amerikai kormány ezzel egy időben vámokat vetett ki különböző orosz fémpiaci áruk importjára.



Nagy-Britannia és az Egyesült Államok most "még egy lépéssel továbbment", és kiterjesztette ezeknek az intézkedéseknek a hatályát a szakosított londoni és chicagói fémtőzsdékre - fogalmaz tájékoztatásában a londoni külügyminisztérium.



A tárca hangsúlyozza ugyanakkor, hogy technikailag összetett intézkedésről van szó, és időre volt szükség a részletek kidolgozásához annak érdekében, hogy a szankciók hatékonyak legyenek, de egyidejűleg minimalizálják a piaci felfordulás kockázatát.



Abból a célból, hogy az intézkedések a lehető legkisebb kockázattal járjanak a piaci stabilitásra, a brit és az amerikai szankciók nem vonatkoznak a két érintett tőzsdén már forgalomban lévő orosz fémkontraktusokra, így ezekkel továbbra is korlátozások nélkül lehet kereskedni - áll a brit külügyminisztérium tájékoztatásában.



A tárca szerint a mostani intézkedések nem terjednek ki a titán- és a platinacsoportba tartozó fémekre sem. Ezekre a decemberben törvénybe foglalt brit importtilalom sem vonatkozik, tekintettel a beszállítói hálózatok érzékenységére - fogalmaz a londoni külügyminisztérium.



A közlemény hangsúlyozza ugyanakkor, hogy becslések szerint az eddig meghozott szankciók nélkül Oroszországnak a jelenleginél 400 milliárd dollárral több pénzforrása lenne az ukrajnai háború finanszírozására, és ez négy évig fedezné a harci kiadásokat.



Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a londoni bejelentéshez fűzött nyilatkozatában "célzott és felelősségteljes módon meghozott" intézkedésnek nevezte az új tőzsdei szankciókat, amelyek szavai szerint csökkentik Oroszország bevételeit, ugyanakkor védik az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szövetségeseit az akaratlan átgyűrűző hatásoktól.