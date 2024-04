EU

Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el egyes élelmiszereknél a fogyasztók tájékoztatására

2024.04.11 13:20 MTI

Az Európai Parlament (EP) elfogadta a "reggeli irányelvek" módosítását - közölte az EP szerdán.



Az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közleménye szerint az irányelvek felülvizsgálatának célja az volt, hogy a fogyasztók tájékozottabb és egészségesebb döntéseket hozhassanak olyan termékekről, mint a méz, a gyümölcslé, a lekvár és a dzsem.



A Tanáccsal kötött előzetes politikai megállapodás szerint jóváhagyott szabályok előírják, hogy a méz származási országa világosan látható legyen a címkén, ezzel főként a nem uniós országokból származó hamisított méz behozatala ellen szándékoztak fellépni. A szabályozás rendelkezik arról is, hogy kialakítsák az uniós méz nyomon követhetőségének rendszerét.



Az új szabályok rendelkeznek a gyümölcslevek cukortartalmának egyértelműbb címkézéséről és új előírásokat vezetnek be a lekvárokban és dzsemekben található gyümölcsökre is.



A jogszabályt a tagállami kormányokból álló Tanácsnak is el kell fogadnia. Azt követően a jogszabályt kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában, és 20 nappal később hatályba lép. Az uniós országoknak a hatálybalépést követően két évvel kell alkalmazniuk az új szabályokat - áll a közleményben.