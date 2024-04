Infláció

Joe Biden az árak csökkentésére szólította fel a kereskedelem szereplőit a magas inflációs adat nyomán

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a vártnál magasabb inflációs adatra reagáló szerdai közleményében felszólította az amerikai cégeket, a kereskedelem szereplőit, hogy csökkentsék áraikat az infláció letörésének érdekében.



Joe Biden szerint ugyan az áremelkedés üteme a 2022 közepén tapasztalt csúcspontjáról 60 százalékkal mérséklődött, de még így is túlságosan magas, különösen a lakhatás és az élelmiszerek ára.



Kifejtette, hogy a lakhatási költségek mérséklése érdekében van egy terve, amely 2 millió új otthon építéséről és felújításáról szól. Az elnök megígérte, hogy az infláció elleni küzdelem elsődleges gazdasági prioritása marad.



A korábbi elnök, Donald Trump újságírók előtt a friss adatot úgy kommentálta: Joe Biden elvesztette az ellenőrzést az infláció felett, és visszatért az áremelkedés magas szintje. A republikánusok nem hivatalos elnökjelöltje Georgia államban tartott kampányrendezvénye előtt a repülőtéren nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Bidennek "fogalma sincs arról, hogy mit csinál, és az ország történetének legrosszabb elnöke".



A szerdán nyilvánosságra hozott, márciusi inflációs számok azt mutatják, hogy a 2022 óta mérséklődő drágulási ütem 2024 elejére megtorpant, és a 12 havi infláció a februári 3,2 százalék után márciusban 3,5 százalékra emelkedett. A részletes adatokból kiderül, hogy a szolgáltatások ára átlag felett emelkedett, ahogy a lakhatási költségek is, valamint szerepet játszik a magas áremelkedési ütemben az üzemanyagok márciusi drágulása is.



A márciusi infláció nyomán gazdasági elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy emiatt későbbre tolódhat az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatcsökkentési lépése, amit Jerome Powell, a Fed elnöke már tavaly év végén kilátásba helyezett. A kamatszint fenntartása ugyanakkor további nyomást helyez a lakosságra, amely jelzáloghitelek és a hitelkártyák magas kamatain keresztül fizeti meg ennek árát.



A kamatcsökkentés elmaradásáról szóló piaci várakozásra utal az is, hogy a magas inflációs adat nyomán komolyabb mértékben csökkent szerdán a New York-i tőzsde irányadó indexe, a Dow Jones, ami a délutáni órákban egy százalékot jóval meghaladó mértékű mínuszban volt.