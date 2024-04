Pénzügy

Netrisk: a lakásbiztosítási kampányban tízből nyolcan másik biztosítót választottak

A márciusi lakásbiztosítási kampányban új szerződést kötő tulajdonosok és bérlők 84 százaléka másik biztosítót választott - közölte saját adatai alapján a Netrisk hétfőn az MTI-vel.



A közlemény idézte Besnyő Mártont, a Netrisk ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy ennek több oka lehet: például az alacsonyabb díj, a kedvezőbb díj/érték-arány. Utóbbi azt jelenti, hogy nagyságrendileg ugyanazért a díjért az eddiginél több szolgáltatást nyújt az adott biztosító - tette hozzá.



Hozzátette, hogy szerződésszámban 17-szeres volt a növekedés a Netrisknél márciusban februárhoz képest. Szintén a kampány népszerűségét jelzi, hogy átlagban naponta nyolcszor-tízszer több lakásbiztosítást kötöttek, mint tavaly ugyanazokon a napokon, de volt olyan nap, amikor ötvenszeres volt a bővülés.



Kiemelték, hogy a márciusban megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 34 600 forint volt, szemben a jegybank hivatalos, múlt év utolsó negyedévére vonatkozó 56 ezer forinttal.



Besnyő Márton a közleményben arra is kitért, hogy a Netrisk adatai szerint jelentősen eltérnek a lakások és a családi házak díjai, előbbieknél az egy négyzetméterre vetített átlagdíj a kampányban 381 forintot, utóbbiaknál 268 forintot tett ki. A lakásoknál az országos átlagdíj 21 ezer, a családi házaknál pedig 42 ezer forint volt.



A Netrisk adataiból az is kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank feltételrendszerének megfelelő, úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások is népszerűbbek lettek. Az idei kampányban megkötött lakásbiztosítások 32 százalékát adják ezek a konstrukciók, míg egy évvel korábban 19 százalékos volt a részesedésük.



A közlemény szerint Budapesten a legtöbb lakásra a XIV., XIII. és XI. kerületben kötöttek lakásbiztosítást, családi házaknál a toplistára a XVII., XVIII., XVI. kerület került fel.



A városoknál Dunakeszin, Szigetszentmiklóson, Vácon és Dunaharasztiban lévő ingatlanokra kötötték a legtöbb lakásbiztosítást a kampányban. A vármegyeszékhelyek közül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Székesfehérvár emelkedett ki a mezőnyből. Lakosságarányosan a Balaton déli partján fekvő Zamárdi lett az "országos bajnok".



A legtöbb szerződést a KÖBE, a Groupama, a Genertel, és a K&H biztosítóknál kötötték, a legnagyobb növekedést a portfolión belül részarányban pedig a KÖBE, a Genertel, a Gránit, a Generali, és a K&H érte el.



Felidézték, hogy kedden fejeződött be az első lakásbiztosítási kampány, amiben a lakásbiztosítási évfordulóján kívül is, új szerződést köthettek a tulajdonosok és a bérlők. A kampányban sokan az adott lakóingatlan értékének jobban megfelelő biztosítást kötöttek. Ez fontos célja volt a kampánynak, ugyanis a 100 ezer milliárd forintnál nagyobb értéket képviselő teljes lakóingatlan-állomány egy részénél a szükségesnél jóval alacsonyabb összegre szóltak a korábban kötött biztosítások - olvasható a Netrisk közleményében.