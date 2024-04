Gazdaság

Megerősítette az EU 'Aaa' besorolását a Moody's

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemeli: az EU elsőrendű osztályzatát alátámasztó legfőbb tényező a 27 tagország nagyon erőteljes készsége és képessége az unió pénzügyi támogatására.



A Moody's hangsúlyozza: a tagországok erős támogatási képességét jelzi az EU "a1" szintű átlagos súlyozású érdekeltségi osztályzata, amely a világ legmagasabb ilyen jellegű minősítései között van nemzetek feletti szerveződések esetében.



A hitelminősítő szerint az Európai Unió különös mértékben számíthat a magas besorolású tagállamok - köztük Németország (Aaa/stabil), Franciaország (Aa2/stabil) és Hollandia (Aaa/stabil) - pénzügyi támogatására.



A Moody's megállapítja, hogy a koronavírus-járványra adott válaszintézkedések jelentősen megváltoztatták az EU adósságkibocsátói szerepét és dominanciáját.



A járvány miatt megnövekedett munkanélküliség csökkentését célzó uniós program (SURE) 100 milliárd eurós finanszírozása, illetve a járvány következményeinek felszámolására Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett, 800 milliárd euróig terjedő uniós helyreállítási alap az Európai Unió adósságkibocsátásának meredek ívű emelkedéséhez vezetett - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő közölte: várakozása szerint az EU teljes kötelezettségállománya az idén meghaladja az 500 milliárd eurót; ez hozzávetőleg a 2019-ben mért adósságszint tízszerese.



A cég szerint az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszköz (RRF) 2026-ig tartó alkalmazási időszakának végére valószínűleg 900 milliárd és ezermilliárd euró közötti szintre emelkedik tovább az uniós adósságállomány.



A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság rendkívül hatékonyan irányítja a meredeken emelkedő és tartósan magas összegű adósságkibocsátásokat.



Az EU 2021 óta évente rendre 100-150 milliárd euró új adósságot bocsát ki, és e kibocsátások iránt változatlanul nagy és sokoldalú befektetői kör tanúsít jelentős érdeklődést - áll a Moody's elemzésében.



Jóllehet az EU hitelköltségei a globális kamatfolyamatok erőteljes irányváltása közepette megemelkedtek, az unió továbbra is jelentős adósságmennyiséget tud kibocsátani versenyképes kamatok mellett - hangsúlyozza a hitelminősítő.



A Moody's kiemeli, hogy az EU közvetlen hitelkövetelési kitettsége Ukrajnával szemben jelenleg mintegy 30 milliárd euró, és az uniós vezetők februárban további 50 milliárd eurós, 2027-ig folyósítandó hitel- és adománycsomag összeállításáról egyeztek meg.



A hitelek folyósítása egy alacsony hitelképességi minősítésű, háborúban álló szuverén adós számára jelentős pénzügyi kockázattal jár, az EU által Ukrajnának nyújtott hitelek tartalékfedezeti rátája azonban 70 százalék, vagyis igen magas - áll a Moody's elemzésében.