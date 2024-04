Betiltva

Növényvédő szert vont ki a forgalomból a Nébih

Több mint 30 kilogramm, kockázatosnak számító növényvédő szert vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) - tájékoztatott a hatóság szerdán.

Fotó: Nébih

A Nébih ellenőrei próbavásárlással vettek 3,5 kilogramm cirill betűs, érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező növényvédő szert egy magánszemélytől. Az akciót további ellenőrzés követte Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a próbavásárlás egy másik helyszínre is elvezette a felügyelőket, ahol egyéb növényvédő szereket is ellenőriztek.



A két vizsgálat végül összesen 32 kilogramm növényvédő szer forgalomból való kivonásával, forgalmazásának és felhasználásának megtiltásával, valamint zár alá vételével zárult.



Az ellenőrök több szabálytalanságot is megállapítottak. A hatóság magyar nyelvű címkével és az azon kötelezően feltüntetendő információkkal el nem látott, kizárólag cirill betűs jelölésű, valamint lejárt felhasználhatósági idejű, illetve Magyarországon érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező és nem nyomonkövethető növényvédő szereket talált. További súlyos szabálytalanságot jelentett, hogy a növényvédő szereket üzleten kívül, működési és növényvédőszer-forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedély nélkül értékesítették.



A forgalomból kivont, zár alá vett engedélyköteles termékek mennyisége körülbelül 100 hektár növényi kultúra kezelésére lett volna elegendő - jelezte a Nébih.



Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van.



A hatóság a jövőben is fokozottan ellenőrizni fogja a növényi termékek vizsgálatakor a nem engedélyezett szerek jelenlétét, valamint a növényvédő szerek forgalmazását, amelyek használata a gazdálkodóktól is nagy körültekintést igényel. Növényvédő szert kizárólag üzletben, megbízható forrásból szabad vásárolni, felhasználásuk során pedig fokozottan ügyelni kell az előírások betartására. A hamis vagy rossz minőségű, lejárt növényvédő szerek használata számos kockázatot rejt - hívták fel a figyelmet a közleményben.



A hivatal kéri, hogy ha valaki illegális forgalmazást észlel, jelezze a Nébih zöldszámán (06-80/263-244) vagy a zoldszam@nebih.gov.hu e-mail címen.