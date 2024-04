Gazdaság

Energiaügyi Minisztérium: Magyarország másodjára is felülteljesítette az uniós gázfogyasztás-csökkentési elvárást

Március végével lezárult a második időszak, amelyben az EU-tagállamoknak a megelőző öt év átlagához viszonyítva 15 százalékkal kellett visszafogniuk földgázfelhasználásukat. 2024.04.02 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon tavalyhoz hasonlóan idén is a kötelező rendelkezés szerinti mértéket meghaladóan, ötödével csökkent a fogyasztás - közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).



A 2017 és 2022 közötti időszak 10 milliárd köbméter feletti átlagához képest 2023 áprilisától 2024 márciusáig 8 milliárd köbméter közelébe mérséklődött a hazai gázfelhasználás - írták.



Az Európai Unió a háború okozta nemzetközi energiaválság miatt először 2022 augusztusától 2023 március végéig írt elő 15 százalékos kötelező megtakarítást. A tagállamok ennél nagyobb mértékben, átlagosan 17,7 százalékkal mérsékelték gázfogyasztásukat. Magyarország már akkor is felülmúlta az uniós középértéket, mintegy 20 százalékkal fogta vissza a felhasználást.



Az újabb ciklusban Magyarország lényegében megismételte tavalyi eredményét, A bázisidőszak 10,34 milliárd köbméteres szintjéhez képest a közösségi elvárás szerint célszám 8,79 milliárd köbméter volt. A tényadatok ismét sokkal kedvezőbben alakultak, 2023. április elejétől 2024. március végéig alig valamivel több mint 8 milliárd köbméter földgázt használtunk fel, ami ezúttal is 20 százalékos csökkentést jelent.



Az EM kiemelte: az eddig kötelező rendelkezés 2024 áprilisától ajánlásként él tovább. A következetesen képviselt magyar álláspont az, hogy az energiamix meghatározásának nemzeti hatáskörben kell maradnia. "Az ellentétes tartalmú javaslatokat hazánk a továbbiakban sem fogja támogatni" - írták. Megjegyezték, hogy a takarékossági elvárásnak azonban egymást követő két időszakban is az előírt szintet jelentősen felülteljesítve tett eleget Magyarország.



Az alacsonyabb fogyasztás növeli az ellátás biztonságát, kíméli a környezetet, a külső kitettségek enyhítésével erősíti az energiaszuverenitást - hangsúlyozták. 2023-ban egész éves összevetésben is tovább mérséklődött a hazánkban felhasznált földgáz mennyisége. Tavaly a 2021-es 11 milliárd köbméterhez képest 23 százalékkal kevesebb, mindössze 8,5 milliárd köbméter gáz fogyott. A gazdaság újraindításával ismét fokozódhat a vállalkozások energiaigénye, de az elért megtakarítás nagyobbik hányada jó eséllyel hosszabb távon is megőrizhető - hangsúlyozta a minisztérium.



A kormány számos intézkedéssel ösztönzi a tudatos felhasználást. A februárban indult Napenergia Plusz Program a zöldenergia termelésében és tárolásában segíti a családokat. A modern napelemes rendszerek akár 5 millió forinttal támogatott telepítése tartósan mérsékli a háztartások áramszámláját. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) mostanáig közel 4400 hitelesített intézkedés megvalósítását segítette elő, az így elért összes energiamegtakarítás már meghaladja a 6 petajoule-t.