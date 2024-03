Ünnep

Húsvét - Bőséges lesz a tojáskínálat a szakmai szervezetek szerint

Bőséges lesz a tojáskínálat a boltokban húsvétkor, de az árakban nagy különbségek lehetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Baromfi Termék Tanács és a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) körképe szerint.



Az MTI-nek kedden küldött összefoglalóban jelezték: húsvét előtt csaknem 70 féle különböző csomagolású és méretű tojás közül választhatnak a fogyasztók. A nagy árkülönbségeket éppen a széles választék, valamint a nagyforgalmú üzletekre vonatkozó árképzési szabályok okozzák.



A szakmai szervezetek szerint, ha a takarmánypiac és az energiaszektor továbbra is viszonylag nyugodt marad, az állami beavatkozások megmaradnak, valamint a forint sem gyengül jelentősen, akkor a tojás fogyasztói árában sem kell komoly emelkedésre számítani idén.



Kiemelték ugyanakkor, hogy a termelőket jelentős kihívás elé állítja az EU-ba nyomott áron érkező import, amelynek mértéke 2021-hez képest csaknem nyolcszorosára emelkedett, ráadásul a héjas tojás mellett már a feldolgozott tojásipari termékek is megjelentek.



Felidézték, hogy a kormány nemzeti hatáskörben betiltotta ugyan az ukrán tojás- és baromfihúsimportot, de a más tagállamokba érkező nagy mennyiségű ukrán tojás így is jelentős piaci zavart okoz, amelynek megoldásához egységes európai intézkedésre lenne szükség.



A hazai tojástermelés a teljes belső fogyasztás mintegy nyolcvan százalékát képes kielégíteni, ezért a csúcsidőszakokban mindenképp behozatalra szorul az ország. Ugyanakkor a fogyasztók és a termelők szempontjából sem mindegy, hogy az import tojás honnan érkezik - hangsúlyozták.



A hazai tojástermelésre szigorú élelmiszerbiztonsági, nyomonkövethetőségi, minőségi, állategészségügyi és állatjóléti előírások vonatkoznak, míg a harmadik országokból érkező import esetében az unióban betiltott gyógyszerek, takarmányösszetevők, valamint technológiák alkalmazásával, ellenőrizetlen körülmények között termelhetik meg az árut - jelezték a közleményben.



Magyarországon átlagosan 242 darab az egy főre jutó tojásfogyasztás évente, ami messze elmarad az 1990-es 389 darabtól, bár kis növekedést jelent a 2010-es években tapasztalt mélyrepüléshez képest. A helyzeten javíthat az idén is folytatódó tojás kihívás projekt. Az Európai Unió által támogatott programot a Baromfi Termék Tanács a spanyol és a francia testvérszervezeteivel közösen valósítja meg 2023 és 2025 között, célja a tojásfogyasztás fontosságának széleskörű megismertetése és a tojás fogyasztói megítélésének javítása - írták.