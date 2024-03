Élelmiszer

Ismét meghirdette a Nébih a Húsvét zöldítő pályázatot

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tudatos ünnepi készülődés jegyében ismét meghirdette a Húsvét zöldítő pályázatot - közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.



A kiírást az élelmiszerpazarlás csökkentésével indokolták, ünnepi időszakban ugyanis a szokásosnál is nagyobb gond a túlvásárlás. A pályázóktól ezért a közlemény szerint többek között azt várják, hogy ötleteikkel segítsék az ételmaradékok hasznosítását, kreatív felhasználását.



A Húsvét zöldítőre jövő péntekig várják a pályaműveket 3 kategóriában. A jelentkezők élelmiszerpazarlást ösztönző locsolóversekkel, élelmiszermaradékokat felhasználó tojásfestési ötletekkel és ételreceptekkel pályázhatnak - írták.



A kiírás honlapja szerint egy pályázó kategóriánként legfeljebb 3 pályaművet küldhet be, szülői beleegyezéssel 14 év alattiak is részt vehetnek. A nyereményeket és a regisztrációs felületet a Nébih honlapján tették közzé. Az oldalon a hivatal húsvéti élelmiszermentő ötletei is megtekinthetők.