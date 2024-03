Gazdaság

EM: először termeltek 3000 megawatt felett a hazai ipari naperőműparkok

A Mavir bruttó üzemirányítási adatai szerint szerda délelőtt tartósan meghaladta a 3000 megawattot az 50 kilowatt (kW) feletti méretű napelemes rendszerek összes teljesítménye Magyarországon - írja az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán Facebook-bejegyzésében.



Kiemelték, a korábbi csúcsot egy bő hónapja, február 16-án mérték, a hitelesített adat szerinti 2792 megawattal. Az 50 kW feletti napelemes rendszerek nemcsak ezt a szintet, hanem az eddig soha meg sem közelített 3000 megawattot is felülteljesítették 2024. március 20-án - hangsúlyozták.



Felidézték, az elmúlt években óriási naperőművi kapacitások épültek ki Magyarországon. A 2021 végi adatokhoz képest több mint kétszeres a bővülés az összteljesítményben, és közel van a duplázás a háztartási méretű kiserőművek darabszámában is.



Ismertették, az ipari naperőművek összes beépített teljesítménye a február végi adatok szerint 3478 megawatt. A tavaszi-nyári hónapokban tehát még bőven van tere a további teljesítményjavulásnak, az újabb rekorddöntéseknek. Háztartási méretű napelemes rendszerekből mintegy 260 ezer működik már 2362 megawatt összteljesítménnyel, többnyire családoknál, háztetőkön. A saját célra termelő erőművek további 260 megawattjával a teljes napenergia kapacitás elérte a 6100 megawattot. Ezzel mostanra valóra váltak a korábban 2030-ra kitűzött napenergiás célszámok, az Energiaügyi Minisztérium ezért 12 000 megawatt napenergia kapacitással számol a következő évtized elejére.



A jövő a zöldenergiáé. A világméretű zöld átállásban azok az országok lehetnek a legsikeresebbek, amelyek a zöldenergia termelése mellett annak tárolásában is élen járnak. A magyar emberek a közelmúltban elindult online konzultáció 13 kérdésére válaszolva nyilváníthatnak véleményt a hazai versenyképesség szempontjából is meghatározó jelentőségű témában. A Napenergia Plusz Programban pedig ingatlanonként akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek modern napelemes rendszerek telepítéséhez. A 75 milliárd forintos keretösszegből már több mint 1400 pályázónak ítéltek oda összesen több mint 5,6 milliárd forintot - írja a szaktárca a Facebook-bejegyzésében.