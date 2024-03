Pénzügy

Hungarikum Biztosítási Alkusz: a csok plusz hiteligénylést még a gyermek születése előtt el kell végezni

A csok plusz igénybevételének feltételeire hívja fel a figyelmet a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., kiemelve közülük, hogy fiatal pároknak a hiteligénylést még a vállalt gyerek születése előtt el kell intézniük.



Szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében a cég hangsúlyozza, hogy a számos kikötés miatt a pároknak érdemes szakértőhöz fordulniuk, és megjegyzik, hogy tanácsadói szolgáltatásukat a hiteligénylők az egész országban ingyenesen vehetik igénybe.



Emlékeztetnek, hogy a gyereket tervező párok számára 2024. január 1-jétől nyílt meg a lehetőség, hogy igényeljék a lakásvásárlásra felhasználható, legfeljebb 3 százalékos kamattal kínált csok plusz hitelkonstrukciót.



A feltételek között sorolták fel, hogy a feleség nem töltötte még be a 41. életévét, és a kölcsönt a házastársak kizárólag együtt igényelhetik. A hitel összege a vállalt gyerekek számától függ: egy gyereknél 15 millió forint, kettőnél 30, míg három gyermeknél 50 millió forint lehet a kölcsön maximális összege. A fennálló tartozásból gyerekenként 10 millió forintot elengednek, a hitelszerződés megkötése után született második gyerektől kezdődően.



Arra is kitértek, hogy a szabályozás alapján a csok plusz hitellel akár 10 százalékos önerővel is megvásárolhatják első ingatlanjukat a gyereket tervező házaspárok. Az első, saját célra vásárolt lakásnál az ingatlan értéke legfeljebb 80 millió forint lehet, továbbköltözésnél pedig 150 millió forint a felső értékhatár. Ráadásul a csok plusz konstrukcióval vásárolt lakásoknál 150 millió forintos értékhatárig illetékmentes az ingatlan megszerzése - ismertette a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.



A közlemény szerint a csok plusz hitelfelvételének feltétele, hogy a házastársak a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot is kell tenniük. Ezen felül a kölcsön igényléséhez legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyt is kell igazolnia a pár valamelyik tagjának.