Pénzügy

GVH: átverte szerencsejátékosokat a máltai cég - 345 milliós bírságot kapott

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 345 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a máltai bejegyzésű és ottani szerencsejáték-felügyeleti engedéllyel rendelkező Lottoland cégre, mert szándékosan megtévesztette a fogyasztókat, amikor gyakorlatilag egy az egyben, vagy minimális névváltoztatással lemásolta a Szerencsejáték Zrt. egyes játékait - jelentette be szerdán a versenyhivatal.



A vállalkozás a honlapján úgy reklámozta játékait, hogy a fogadók azt gondolhatták, a Szerencsejáték Zrt. szolgáltatásait veszik igénybe. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 2023 szeptemberében letiltotta az érintett honlapot.



Ismertették: a GVH 2022 őszén indított versenyfelügyeleti eljárást a Máltán bejegyzett Deutsche Lotto- und Sportwetten Limiteddel szemben. A vizsgálat feltárta, hogy a máltai cég a Szerencsejáték Zrt. Hatos Lottó, Skandináv lottó, Kenó játékok szolgáltatásaihoz nagy mértékben hasonlító játékokat - "Hatoslottó Plusz", "Skandináv lottó+", "Keno24/7" - az EUROJACKPOT játékok esetében pedig teljesen névazonos szolgáltatásokat is - "EUROJACKPOT", "EUROJACKPOT GO" - reklámozott.



A cég emellett vagy egyáltalán nem, vagy pedig félreérthető módon jelenítette meg a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, honlapot üzemeltető vállalkozást, azaz a saját cégnevét és elérhetőségét, így a fogadók azt sem tudhatták, hogy pontosan kivel is állnak jogviszonyban, lehetetlenné téve ezzel jogaik gyakorlását - mutatott rá a GVH.



A bírság összegének meghatározásakor a GVH Versenytanácsa súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a megcélzott fogyasztói kör egy része szerencsejáték-függősége miatt különösen sérülékeny, a jogsértő gyakorlat több éves időtartamát és intenzitását is, a vállalkozás felróható magatartását és azt, hogy egy időben több jogsértő fogyasztói tájékoztatást is közölt. A GVH a bírság összegének megállapításához azt is figyelembe vette, hogy a vállalkozás a határozat elleni jogorvoslati jogáról lemondott.



A GVH eljárása alatt az SZTFH 2023. szeptember 7-i határozatával 365 napra hozzáférhetetlenné tette a vállalkozás weboldalát Magyarországon.



Az SZTFH aktív szerencsejáték-felügyeleti tevékenységének keretében folyamatosan ellenőrzi az illegális online szerencsejátékokat, az ellenőrzések alapján bírságot szab ki, illetve elrendeli az érintett honlapok és a szerencsejáték-szervezéshez használt bankszámlák blokkolását.

Az SZTFH felhívja a figyelmet arra is: az ilyen oldalak - amellett, hogy nem vetették alá magukat a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú magyar előírásoknak - a játékosok személyes és banki adatainak védelmét sem biztosítják. Az SZTFH hangsúlyozza, hogy a korlátozásokat követően az engedély nélküli oldalakon elért nyeremények kifizetése is bizonytalanná válik.



A Szerencsejáték Zrt. a jogsértő gyakorlatok miatt beperelte a Lottoland üzemeltetőjét és vele szemben jogerősen védjegybitorlási pert nyert.



A közleményben felidézik azt is, hogy az SZTFH-val szorosan együttműködve a GVH az elmúlt időszakban fokozott figyelmet fordít a szerencsejátékok piacain folytatott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra. A nemzeti versenyhatóság 2023 áprilisában zárta le eljárását a Sport & Tip sportfogadás-tanácsadó oldallal szemben, amelyben megállapította, hogy a cég megtévesztően reklámozta szolgáltatásait biztonságos pénzkereseti lehetőségként a fogyasztók számára.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Magyarországon engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezők listája az SZTFH honlapján ismerhető meg.