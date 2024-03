Pénzügy

A lakásbiztosítási kampány második hetében 27 százalékkal több szerződést kötöttek a Netrisknél

A márciusi lakásbiztosítási kampány első hetéhez képest a másodikban 27 százalékkal nőtt a szerződéskötések száma a Netrisknél, ez majdnem tizenegyszeres növekedést jelent az egy évvel korábbi, kampány nélküli héthez képest. A lakásbiztosítási szerződést kötők több mint 80 százaléka új ügyfél - ismertette szerdán kiadott összefoglalójában a biztosításközvetítő.



A március elején elrajtoló kampány első hetében az egy évvel korábbihoz képest tizenegyszer több lakásbiztosítást kötöttek. A második héten az első héthez képest 27 százalékos volt a többlet, ami éves szinten szintén tizenegyszer több szerződésnek felel meg.



A kampány második hetében megkötött lakásbiztosításoknál az átlagdíj 34 ezer forintot tett ki, ami megegyezik az első hétre vonatkozó átlaggal és 25 ezer forint spórolást jelent a Magyar Nemzeti Bank által publikált 2023. harmadik negyedévi országos átlaghoz képest - mondta a közlemény szerint Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.



Az egyes biztosítók ajánlatai között pedig jelentős eltéréseket találhatnak az ügyfelek: extrém esetben akár éves 100-150 ezer forintos díjeltérés is tapasztalható ugyanarra a szolgáltatási tartalomra egy családi háznál, ezért is érdemes összehasonlítani a különböző ajánlatokat.



A legnagyobb növekedést a Netrisknél a KÖBE, a K&H és a Groupama könyvelhette el a biztosítók között. A Netrisken kötött lakásbiztosítási szerződések több mint 80 százaléka új ügyfél, azaz sikerül új, lakásbiztosítási szempontból eddig kevésbé tudatos háztartásokat megmozgatni.



A kampány során felértékelődött az online csatornák szerepe is, a Netrisken kötött szerződések 72 százaléka teljesen online, ügyintézői segítség nélkül történik.



A Netrisk adataiból kiderül az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank feltételrendszerének megfelelő, úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások is népszerűbbek lettek. Az idei kampányban megkötött lakásbiztosítások 35 százalékát adják ezek a konstrukciók, míg egy évvel korábban mindössze 11 százalékos volt a részesedésük.