Turizmus

MTÜ: Budapest és a fürdővárosok vonzották a legtöbb vendéget az ünnepi hosszú hétvégén

Erős forgalom jellemezte a turisztikai szezonnyitónak is tekinthető március 15-i hosszú hétvégét, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján több mint 300 ezer éjszakát töltöttek magyarországi szálláshelyeken a vendégek - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel kedden.



A tájékoztatás szerint a vendégéjszakák több mint 60 százaléka, 190 ezer éjszaka belföldiekhez köthető, közel 40 százalékát, 115 ezer éjszakát a külföldiek foglaltak le. A legjellemzőbbek a 2 éjszakás, 2 fős utazások voltak március 14-17. között.



A közel 210 ezer vidéki vendégéjszaka 84 százalékát belföldről regisztrálták az NTAK adatai alapján. Emellett szép számmal érkeztek nemzetközi vendégek a vidéki szálláshelyekre is, a legtöbben Csehországból, Németországból és Ausztriából - ismertette az MTÜ.



A turisztikai térségek közül kiemelkedő érdeklődés övezte a Balatont, a Mátra-Bükköt és Budapest környékét.



Az adatok alapján leggyakrabban párban utaztak a vendégek, 76 ezer 2 fős foglalást regisztráltak. A párok mellett a családok is szívesen útnak indultak, a belföldi vendégek 14 százaléka volt 18 évnél fiatalabb - közölte az MTÜ.



Budapest mellett a fürdővárosok voltak a legnépszerűbbek a hosszú hétvégén, Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Bük ezúttal is sokakat vonzott. A fürdővárosok közül arányaiban a legtöbb külföldi Bük városába foglalt szállást, míg a hazai utazók aránya Zalakaroson volt a legnagyobb. A fővárosban közel 100 ezer éjszakányi foglalás érkezett, melynek 16 százalékát a belföldi vendégek adták. A budapesti vendégforgalom több mint 80 százaléka így a külföldi utazókhoz volt köthető, akik elsősorban az Egyesült Királyságból, Olaszországból és Spanyolországból érkeztek.



Az MTÜ közleménye szerint a legkelendőbb szállások a szállodák voltak, a fővárost felkeresők 56 százaléka, míg a vidéken foglalók 59 százaléka szállt meg ilyen szálláshelyeken. Közülük az utazók több mint fele négycsillagos szállodákat választott, minden negyedik háromcsillagos hotelekben szállt meg.



A magas vendégforgalom mellett nőttek a szálláshelyek bevételei is. Az NTAK adatai szerint a szálláshelyi bevételek meghaladták a 6,5 milliárd forintot az ünnepi hosszú hétvégén, ami 14 százalékkal magasabb, mint az egy héttel korábbi eredmény - olvasható az MTÜ közleményében.