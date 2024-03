Gazdaság

Jelentősen nőtt a CATL nyeresége és bevétele tavaly

Több mint 22 százalékkal nőtt 2023-ban a CATL árbevétele az előző évhez képest, elérve a 400,92 milliárd jüant (mintegy 20,15 ezermilliárd forint), a kínai székhelyű, akkumulátorgyártó társaság nettó nyeresége 44,12 milliárd jüan (mintegy 2,21 ezermilliárd forint) volt tavaly, 44 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbi eredményhez képest - tájékoztatta a vállalat az MTI-t hétfőn.



A közlemény szerint a vállalat piaci részesedése a Kínában elektromos járművekhez gyártott akkumulátorokból 2023-ban 44,5 százalék volt, a legnagyobb megrendelők között pedig a Li Auto, a Zeekr, a NIO, az AITO és a BMW is megtalálható.



Hozzátették, hogy a CATL nemcsak hazájában piacvezető: az akkumulátor- és energetikai iparágra specializálódott dél-koreai elemző cég, az SNE Research felmérése szerint a CATL immár hetedik éve áll az első helyen az elektromos járműbe szerelhető akkumulátorok gyártásának nemzetközi piacán.



A vállalat által előállított akkumulátorok teljesítménye tavaly 259,7 GWh-t tett ki, ami 40,8 százalékkal haladja meg a 2022-es eredményt. Ennek alapján a CATL nemzetközi piaci részesedése 2023-ban elérte a 36,8 százalékot, ezzel a világ egyetlen olyan akkumulátorgyártója, amelynek piaci részesedése meghaladja a 30 százalékot. A CATL piaci részesedése az energiatárolók tekintetében is három éve világelső: 2023-ban 40 százalékos globális piaci részesedést ért el az SNE Research szerint.



Hangsúlyozták: a CATL számára kulcsfontosságú a folyamatos technológiai innováció, ezért 2023-ban a vállalat mintegy 18,36 milliárd jüant (mintegy 923 milliárd forintot) fektetett kutatás-fejlesztésbe. A hat kutatás-fejlesztési (K+F) központban dolgozó több mint 20 ezer munkatársnak köszönhetően a CATL kiadott és függőben lévő szabadalmainak száma 2023-ban meghaladta a 29 ezret.



2023-ban a CATL mind a technológia-, mind a termékfejlesztés terén számos újdonsággal jelentkezett, például elindította a Qilin akkumulátor sorozatgyártását és a Shenxing szupergyors akkumulátor piaci értékesítése is megkezdődött.



A közlemény emlékeztetett: a CATL 2023-ban jelentette be, hogy az alapvető tevékenységeiben, azaz az akkumulátorgyártással foglalkozó vállalataiban és leányvállalataiban 2025-ig, 2035-ig pedig a teljes akkumulátor-ellátási láncban szén-dioxid-semlegességet kíván elérni. A CATL 4 gyára már elnyerte a szén-dioxid-semleges minősítést a zöldenergia-hasznosítás, a szállítás, a logisztika és a gyártás terén végzett folyamatos innováció révén.



A CATL zöld és ipar 4.0 technológiák terén szerzett tapasztalatait az épülő debreceni üzemében is hasznosítani fogja. Így a magyarországi termelés beindítását követően rövid időn belül teljesen karbonsemlegessé kívánják tenni a debreceni gyár működését, emellett új víztakarékos gyártástechnológia fejlesztésével tervezik csökkenteni a létesítmény vízfogyasztását - olvasható a vállalat közleményében.