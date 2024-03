Agrár

AM: vetőmagokkal segíti Csád mezőgazdaságát Magyarország

Agrár szaktanácsadási programmal, mintafarmmal és felsőoktatási együttműködésekkel segítené Magyarország Csád mezőgazdaságát és stabilitását, jelentette ki Nagy István tárcavezető, aki Keda Ballah csádi mezőgazdasági és termelési miniszterrel tárgyalt vasárnap N'Djamenaban - közölte az Agrárminisztérium (AM) vasárnap az MTI-vel.



A miniszter a közlemény szerint az egyeztetésen kiemelte, fontos, hogy Csádban stabilitás és kiszámíthatóság legyen. Magyarország éppen ezért több területen is szeretne segítséget nyújtani a közép-afrikai országnak.



Nagy István az egészségügyet, az agrárium fejlesztését és az oktatási együttműködések megerősítését említette meg példaként. Magyarország kész egy mintafarmot létrehozni a térségben, ahol az öntözésfejlesztési technológiákat lehet bemutatni és a vetőmagokkal is lehet kísérleteket folytatni.



A tárcavezető partnere figyelmébe ajánlotta a magyar öntözésfejlesztési technológiákat, amelyek révén csökkenteni lehet a párolgást, és a talajban jobban meg lehet tartani a vizet, így még eredményesebben lehet gazdálkodni - írták.



Hozzátették: a térség stabilitásának fenntartásában kulcsszerep hárul Csádra, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az élelmezésbiztonságra is. Magyarország kész egy Ugandához hasonló agrár szaktanácsadási rendszert is elindítani az országban, amely tovább növelné az agrár szaktudást.



Nagy István az oktatási együttműködések szorosabbra fűzését is felajánlotta. Ennek értelmében Magyarország támogatná a diákok cseréjét és a tudásátadás megkönnyítését a két ország között. A tárcavezető példaként említette a Magyarország közreműködésével működő Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) agrárösztöndíj programot és a Stipendium Hungaricumot.



A találkozó részeként, a Hungary Helps Ügynökség keretében Nagy István vetőmagokat adott át a csádi mezőgazdasági miniszternek. A kezdeményezés célja, hogy tovább erősítse a biztonságos élelmiszer-ellátást a Csád-tó régióban - olvasható a közleményben.