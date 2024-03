Agrár

AM: átadták az agrártárca finanszírozásával megvalósult kenyai mintafarmot

Az afrikai élelmezésbiztonság megerősítését segíti az Agrárminisztérium finanszírozásával megvalósult mintafarm Kenyában - jelentette ki a projekt pénteki átadóján Nagy István tárcavezető. Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a miniszter a nap folyamán a kékgazdaságért és az öntözésért felelős miniszterekkel is egyeztetett.



Afrika a lehetőségek országa az agrárium területén hazánk számára - idézte a közlemény Nagy István agrárminisztert, aki Salim Mvurya, kenyai bányászatért, kékgazdaságért és tengerészeti ügyekért felelős tárcavezetővel tárgyalt.



A magyar tárcavezető kifejtette: korábban azt hittük, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrással rendelkeznek, de ez nem így van, éppen ezért kell egyre nagyobb hangsúlyt fektetni az akvakultúra-ágazat fejlesztésére.



Mint mondta, Magyarország számára három komoly lehetőség is adódik a Kenyával történő együttműködésben. Egyrészről mintafarmprojektet valósítanak meg, másrészt a halgazdálkodást is tovább lehet fejleszteni, harmadrészt az oktatási és tudományos együttműködés területén is lehet még mélyíteni a kapcsolatokat.



Nagy István emlékeztetett arra, hogy még 2020-ban írt alá hazánk megállapodást Kenyával egy kötött segélyhitel programról, melynek keretében Magyarország mások mellett halgazdálkodási projektek megvalósítását támogatja. Reményeik szerint ezek a beruházások csak az első lépések, melyeket még további fejlesztések követhetnek.



A közlés szerint a tárcavezető a nap folyamán vízgazdálkodási kérdésekről is egyeztetett Zacharia Mwangi Njeruval, Kenya vízügyi, szanitációért és öntözésért felelős miniszterével.



A találkozón Nagy István kiemelte, az élelmezésbiztonság megerősítése szempontjából kulcsfontosságú, hogy minél több öntözésfejlesztéssel kapcsolatos beruházás valósuljon meg. Hazánk ebben a tekintetben kész megosztani tudását és tapasztalatait afrikai partnereivel.



A miniszter példaként említette az aszály elleni küzdelemben már bizonyított VízŐr technológiát, amely segít a talajoknak a klímaváltozás negatív hatásait kiküszöbölni, kevesebb öntözés mellett.



A tárcavezető a hatékonyság növelésére is felhívta a figyelmet, képesnek kell lenni ugyanis ugyanannyi vízzel nagyobb területen eredményesen öntözni. Magyarország a tudásátadás területén ösztöndíjprogramokkal és tudományos együttműködésekkel is szeretné, ha a két ország agrárkapcsolatai egy magasabb szintre lépnének - tette hozzá Nagy István.

A tárcavezető a kenyai mezőgazdasági és állattartásért felelős miniszterrel közösen adta át azt a mintafarmot, amely az Agrárminisztérium finanszírozásával valósult meg.



Nagy István a közlemény szerint a rendezvényen elmondta, az elmúlt évek válságai megmutatták, mennyire fontos, hogy birtokában legyünk azon képességeknek, melyekkel magunk is elő tudjuk állítani a kiváló minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszert, hogy minél kevésbé függjünk a nagy élelmiszertermelő országoktól és a multinacionális kereskedő cégektől. Ez a projekt ezen célok megvalósulását szolgálja.



A beruházás keretében Mwea településen vetőmag tesztelésére és termesztéstechnológiák megvalósítására kerül sor. A program részét többek között a kukorica, a cirok, a paradicsom és zöldborsó termesztése képezik.



A szaktudás, a kiváló magyar agrárszakemberek tapasztalata, valamint a világszínvonalú magyar vetőmagok segítséget jelenthetnek abban, hogy fokozni tudják a kenyai családok egészséges élelmiszerrel történő ellátását - húzta alá a miniszter.