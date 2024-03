Pénzügy

MNB: hibázott az Erste Bank és az MBH Bank a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek átvilágításánál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek banki átvilágítását és az ehhez kötődő monitoringtevékenységet áttekintő témavizsgálata nyomán 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, míg az Erste Bankot figyelmeztetésben részesítette. Az intézkedések nem befolyásolják a hitelintézetek megbízható működését, de kijavításukra szükség van - közölte az MNB.



A vizsgálat megállapította: az MBH Bank ügyfél-átvilágítási tevékenysége során nem járt el körültekintően, mivel több esetben, ismétlődő jelleggel nem tartotta naprakészen az üzleti kapcsolatok céljára, tervezett jellegére vonatkozó információkat. A bizalmi vagyonkezelő ügyfelek esetében a vagyonkezelési szerződés megkötését követően minden ahhoz kapcsolódó új alszámla megnyitása újabb célt és jelleget ad a vagyonkezelő és a számlavezető közti üzleti kapcsolatnak, amelyet alapvetően csak az adott bizalmi vagyonkezelési szerződésből lehet megismerni. A bank több esetben is mulasztott a mögöttes bizalmi vagyonkezelői szerződések tartalmának megismerésével kapcsolatban. Az MBH Bank nem teljesítette haladéktalanul a pénzmosásgyanús tranzakciókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét sem.



Az Erste Bank ugyan a belső kockázatértékelésében a bizalmi vagyonkezelői tevékenységhez magas kockázati besorolást társított, azonban az ügyfél-átvilágítási intézkedéseit nem igazította hozzá, a kockázat detektálásakor pedig nem alkalmazott fokozott ügyfél-átvilágítást. A bank korábbi hiányosságait még a vizsgálat során javította, elmaradt intézkedéseit pedig pótolta - írták.



Az MNB 2024. június 30. és 2024. augusztus 31. közötti határnapokkal kötelezte az MBH Bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetve arra, hogy a hitelintézet - a vezető testületei által megtárgyalt - belső ellenőri jelentésben számoljon be ezek teljesítéséről. A felügyelet 10 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott az MBH Bankra a megállapított problémák miatt.



Az Erste Bank esetében - mivel a bank a feltárt hiányosságokat az érintett bizalmi vagyonkezelő ügyfelek esetében javította - az MNB nem tartotta szükségesnek más intézkedés vagy felügyeleti bírság kiszabását, így figyelmeztetésben részesítette a hitelintézetet - közölték.