EU

AM: április 8-ig mondhatják el a gazdálkodók észrevételeiket közvetlenül az Európai Bizottságnak

Az Agrárminisztérium (AM) minden lehetséges eszközzel küzd Brüsszelben a Közös Agrárpolitika uniós szabályainak egyszerűsítéséért. Most a gazdálkodókon a sor, hogy közvetlenül jelezzék egy uniós online felmérés keretében Brüsszel felé, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó mely eljárások és szabályok kapcsán ütköznek nehézségekbe, mely terheket érzik a legsúlyosabbnak - közölte a tárca.



A közlemény szerint Magyarország azonnal reagált, amikor 2024 februárjában a széles körű európai gazdatüntetések nyomán, az elmúlt egy év tapasztalatai alapján felmerült a lehetősége a Közös Agrárpolitika 2023-tól alkalmazandó új szabály- és eszközrendszere egyszerűsítésének.



Az EU belga elnöksége felé 45 érdemi javaslatot fogalmazott meg hazánk a gazdálkodókra nehezedő szigorú előírások és adminisztratív terhek enyhítése, továbbá a kötelező ellenőrzések csökkentése érdekében - írták.



Az Európai Bizottság márciusban egy online felmérést indított annak érdekében, hogy közvetlenül az uniós gazdáktól szerezze be a véleményüket, észrevételeiket a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében nyújtott pénzügyi támogatásokhoz kapcsolódó eljárásokról és szabályokról, valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági szabályozásokról az EU-ban - jelezték.



A tárca arra kéri a magyar gazdálkodókat, hogy támogassák ez a munkát azzal, hogy április 8-ig közvetlenül az Európai Bizottság felé is értékelik az egyes támogatási előírások bonyolultságát vagy éppen a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot kapcsán megállapított követelmények, illetve az egyéb környezetvédelmi és egészségügyi követelmények alkalmazásának nehézségeit.



Az AM fontosnak tartja, hogy magyar mezőgazdasági termelők tapasztalatai és véleménye, javaslatai ne csak a magyar kormányzat, hanem Brüsszel számára is legyenek ismertek.



Minél több európai gazdálkodó ad valós képet a helyzetéről és álláspontjáról, annál nagyobb eséllyel nyílik lehetőség érdemi és hatékony intézkedések kidolgozására uniós szinten - hangsúlyozták.



A 2024. évi "Egyszerűsítés - a mezőgazdasági termelők nézőpontja" elnevezésű kérdőív ezen a linken érhető el, (a magyar nyelvű változat a képernyő felső kék sávjának jobb sarkában választható ki), amelynek kitöltése legfeljebb 20 percet vesz igénybe - áll az AM közleményében.