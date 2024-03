Gazdaság

A kecskeméti Mercedes-gyár vezetése továbbra is készen áll a tárgyalásra a szakszervezetekkel

A tárgyaló felek tavaly október óta 14 tárgyalási fordulót tartottak, amelyek során a vállalat 5 ajánlatot tett. 2024.03.14 20:09 MTI

A kecskeméti Mercedes-gyár vezetése továbbra is készen áll a tárgyalások folytatására a szakszervezetekkel, és célja, hogy a dolgozók számára jó megállapodást tudjon elérni a tárgyalóasztalnál - közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary (MBMH) Kft. csütörtökön az MTI-vel.



A vállalat közleményében a szerda délutáni, a Vasas Szakszervezeti Szövetség MBMH Vasas Alapszervezete által a kecskeméti Mercedes-gyár prés-, fényező- és összeszerelő üzemében tartott kétórás figyelmeztető sztrájkra reagált, amely - mint írják - "nem okozott jelentős fennakadást a termelésben".



Közölték: a munkabeszüntetésben az összes, a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában dolgozó több mint 4500 munkatársnak kevesebb mint 1 százaléka vett részt.



Felidézik: a tárgyaló felek tavaly október óta 14 tárgyalási fordulót tartottak, amelyek során a vállalat 5 ajánlatot tett. A legutolsó 2 éves időtartamra szól, és tartalmaz egy több mint 10 százalékos alapbéremelést - elosztva 2024-re és 2025-re -, ami meghaladja a Magyar Nemzeti Bank hivatalos inflációs előrejelzéseit, és reálbéremelést eredményezne a munkavállalók számára.



Az ajánlat tartalmazza továbbá az úgynevezett vakációs juttatás 25 százalékos emelését is, amelyet nyáron egy összegben fizetnek ki a munkavállalóknak - olvasható a közleményben.



Az MBMH Vasas Alapszervezetének követelései között egyebek mellett 14 százalékos alapbéremelés szerepel 2024-re és 12 százalékos 2025-re. Ezen kívül mindkét évben béren kívüli juttatásként 600 ezer forint cafetéria kifizetését, a vakációs juttatás 500 ezer forintra emelését, kilométerenként 40 forintos bejárási támogatást és 8 nap olyan szabadságot is kérnek, amivel a munkavállalók rendelkezhetnek.



Hogy követeléseiknek nagyobb nyomatékot adjanak, az MBMH Vasas Alapszervezete február végén sztrájkbizottságot hozott létre, amelynek megalakulását követően a vállalat vezetése bejelentette, hogy a lezárt 2023-as év eredményei alapján úgy döntött, hogy bruttó 1 090 000 forint eredményrészesedési kifizetést biztosít a kecskeméti Mercedes-Benz gyár aktív dolgozói számára. Ezt az egyszeri összeget a márciusi bérrel együtt, április elején fizetik ki.