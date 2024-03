Pénzügy

Pénzügyminiszter: a kormány megtárgyalta a jegybanktörvény módosítását

A kormány szerdai ülésén megtárgyalta a jegybanktörvény módosítását - jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.



Közölte azt is, hogy a parlamenti benyújtást megelőzően részletes és alapos egyeztetést folytatnak az Európai Központi Bank által megerősített javaslatról az MNB-vel.



A tárcavezető leszögezte, hogy a cél világos: olyan szabályozásra van szükség, amely továbbra is garantálja a jegybank függetlenségét, egyben erősíti a Magyar Nemzeti Bank átláthatóságát és az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését.