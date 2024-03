Játékpiac

A LEGO-csoport a játékpiac teljesítményét felülmúló növekedést ért el 2023-ban

A LEGO-csoport a játékpiac teljesítményét felülmúló növekedést ért el 2023-ban - tájékoztatta a dán játékgyártó vállalat az MTI-t kedden.



Arról számoltak be kedden, hogy a nehéz külső működési környezet ellenére az árbevétel éves szinten 2 százalékkal 65,9 milliárd dán koronára (1 dán korona 53,44 forint) nőtt tavaly; ezzel nemcsak túlszárnyalta a játékpiaci számokat, hanem piaci részesedését is növelte a vállalat világszerte. A devizaárfolyamok hatását figyelmen kívül hagyva a bevétel 3 százalékkal nőtt 2022-höz képest.



Az Egyesült Államok mellett a közép- és kelet-európai országokban tapasztalt erős növekedésnek köszönhetően az értékesítés 4 százalékkal nőtt tavaly a 2022-es évhez képest. Ezt ellensúlyozta a kihívásokkal teli gazdasági környezet miatti visszaesés Kínában - áll a vállalat közleményében.



A LEGO azt is közölte, hogy működési eredménye 17,1 milliárd dán korona volt, 5 százalékkal alacsonyabb, mint 2022-ben - a stratégiai kezdeményezésekre fordított kiadások felgyorsulásának és a devizaárfolyamok alakulásának eredményeként. Az árfolyamváltozások figyelembe vétele nélkül az eredmény 2 százalékkal csökkent. A működési eredmény 2023 második felében 7 százalékkal nőtt 2022 azonos időszakához képest, a bevételek és a termelékenység növekedésének köszönhetően. A nettó nyereség 13,1 milliárd dán korona volt 2023-ban, szemben az előző évi 13,8 milliárd dán koronával.



A működési tevékenységekből származó cash flow 1 százalékkal nőtt, 15,3 milliárd dán koronáról 15,4 milliárd dán koronára. A vállalat 8,5 milliárd dán koronát fektetett be főként az irodákba, és a meglévő gyárakba, hogy a növekedés érdekében bővíteni tudja kapacitását - ez 2022-ben 6 milliárd dán korona volt. A szabad cash flow mértéke 2023-ban 6,9 milliárd dán koronát ért el, míg ez 2022-ben 9,3 milliárd dán korona volt - olvasható a LEGO közleményében.



A LEGO hangsúlyozta: a vállalat portfóliója a valaha volt legnagyobbra bővült, 780 termékkel. A korábbi évekhez hasonlóan az új termékek a portfólió mintegy 50 százalékát tették ki.



A legnépszerűbb témák között mind saját gyártású, mind a partnerek témái is megtalálhatóak voltak.



A vállalat tovább dolgozott a vásárlói élmény javításán saját és kiskereskedelmi partnerei csatornáin. 2023-ban a csoport 147 új LEGO márkaüzletet nyitott, amelyek száma ezzel 1031-re emelkedett.



FolytattÁK a beruházásokat a gyártási kapacitás bővítésébe és fejlesztésébe magyarországi, mexikói és kínai termelőegységeiben, valamint két új gyár felépítése is folyik Richmondban (Virginia, Egyesült Államok) és Binh Duongban, Vietnámban.

Kiemelték, a csoport 2023-ban 60 százalékkal növelte a környezetvédelmi kezdeményezésekre fordított kiadásait 2022-höz képest, és a tervek szerint 2025-re a 2023-as ráfordításait is megkétszerezi.



Az 1932-ben alapított LEGO-csoport ma is magántulajdonban álló családi vállalat, amelynek székhelye a dániai Billundban található, azonban termékeit világszerte több mint 120 országban értékesítik.



A LEGO 2008-ben hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát, a LEGO Manufacturing Kft.-t Nyíregyházán, ahol mintegy 3200 dolgozóval állít elő LEGO és DUPLO játékokat. 2014-ben adták át az új, több mint 160 000 négyzetméteres gyárkomplexumot, amelyet folyamatosan fejlesztenek, és ahol egyebek között LEGO DUPLO, LEGO Classic és LEGO Friends késztermékek készülnek.