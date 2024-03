Pénzügy

Nagy Márton: jelentős érdeklődés mellett zajlik a lakásbiztosítási kampány

2024. márciusában a kormány a családok védelme és a biztosításpiaci verseny fokozása érdekében egy rendkívüli extra, a váltás költségeit tekintve ingyenes időszakot hozott létre a lakásbiztosítások megújítása érdekében. Ebben az időszakban a lakásbiztosítással rendelkezők térítésmentesen felülvizsgálhatják és újraköthetik szerződéseiket - hívta fel a figyelmet keddi közleményében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.



A kampány jelentős lakossági érdeklődés mellett zajlik, amelyet a piaci szereplők intenzív médiaaktivitása is támogat - fűzte hozzá.



Megállapította: a rendkívüli időszak első tíz napjának tapasztalatai és a piaci folyamatok alapján a verseny jelentősen élénkült a lakásbiztosítások terén. Emellett mind az online díjszámítások, mind a biztosításkötések száma arra enged következtetni, hogy a lakosság érdeklődő, ugyanakkor megfontolt. Nem köti meg az első lehetséges biztosítást, hanem - a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank médiakampányának iránymutatása alapján - körültekintően tájékozódik. Az eredményeket az említett két intézmény folyamatosan vizsgálja, szükség esetén pedig további finomhangolással támogatja a kampány céljainak teljesülését - hangsúlyozta a miniszter.



Nagy Márton az első adatok alapján megállapította: "a rendkívüli lakásbiztosítási időszak első harmadát pozitívan értékelhetjük, a nagyságrendileg 50 ezret elérő újrakötési szám is megerősíti az előzetes becsléseket. Ráadásul az ilyen típusú kampányok sajátossága, hogy a kampányidőszak második felében az újrakötött szerződések számának további növekedésére számíthatunk. Jó esély mutatkozik tehát arra, hogy az újrakötések száma összességében akár kétszázezres nagyságrendet is elérje. Mindez jelentősen hozzájárul a családok megvédéshez" - idézte a miniszter szavait az NGM.



A lakásbiztosítással rendelkezők a biztosítótársaságoknál, bankjuknál, a biztosításközvetítőknél, valamint az interneten elérhető kalkulátorok és ajánlatok segítségével tájékozódhatnak szerződéseik újrakötési lehetőségeiről. Ugyan a kampány hivatalosan március 31-ig tart, a húsvéti ünnepek miatt április 2-án éjfélig van lehetőség a biztosítók felé átkötéssel vagy felmondással élni - tette hozzá.