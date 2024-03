Pénzügy

MNB: továbbra is szoros a kapcsolat a miniszterelnök és a jegybankelnök között

Az elmúlt napokban a Bloomberg nemzetközi hírügynökség és Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő is valótlan híreket, téves következtetéseket közölt. 2024.03.11 12:12 MTI

Továbbra is szoros a kapcsolat a miniszterelnök és a jegybankelnök között - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az elmúlt napokban a Bloomberg nemzetközi hírügynökség és Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő is valótlan híreket, téves következtetéseket közölt Magyarországról, a Magyar Nemzeti Bankról, valamint a miniszterelnök és a jegybankelnök kapcsolatáról.



"A hamis pletykákkal ellentétben Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök korrekt munkakapcsolatban állnak egymással, és a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is rendszeresen konzultálnak szakmai kérdésekről" - írták.



Az MNB felhívja az érintett sajtóorgánumok és pártpolitikusok figyelmét, hogy a hazai pénzügyi rendszer iránti bizalom megőrzése és az olvasók objektív tájékoztatása érdekében mellőzzék a téves következtetéseket és valótlan állításokat tartalmazó információk közzétételét - fogalmaztak a közleményben.