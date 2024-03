Pénzügy

Netrisk: lendületesen indult a lakásbiztosítási kampány

A márciusi lakásbiztosítási kampány első hetében naponta 15-ször többen számolták és kötötték újra a lakásbiztosításukat, mint egy átlagos márciusi hónapban - közölte a saját adatai alapján a Netrisk online biztosításközvetítő hétfőn az MTI-vel.



A kampány első hetében a Netrisknél megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 33 ezer forint volt. Ez már most átlagosan csaknem 25 ezer forintos megtakarítást jelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) múlt év harmadik negyedévére vonatkozó hivatalos adataiban szereplő átlagdíjhoz képest - jelezték. Az online biztosításközvetítő hozzátette, hogy az átlagdíj a tavaly a Netrisken megkötött lakásbiztosításokhoz képest is csökkent, 37 ezer forintról.



A Netrisk adatai szerint egyre többen választják a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokat. Március első hetében a Netrisknél megkötött lakásbiztosítások 23 százaléka ilyen konstrukció volt, szemben az egy évvel korábbi 11 százalékos aránnyal. A fogyasztóbarát lakásbiztosítások esetén 32 ezer forintos éves átlagos díj mellett újíthatták meg a meglévő lakásbiztosításukat az ügyfelek.



Az első hét adatai alapján a megkötött lakásbiztosításoknál az ingatlan átlagos mérete 99 négyzetméter volt, a biztosítások több mint felét, 55 százalékát házakra kötötték, a budapesti ingatlanok aránya 30 százalékos, csak ingóságra pedig egyelőre a biztosítások 5,5 százaléka szól.



A Netrisk ügyvezető igazgatója, Besnyő Márton kiemelte, hogy a különböző biztosítók ajánlatai között extrém esetben lakásonként akár 200 ezer forintos éves díjeltérés is tapasztalható ugyanolyan szolgáltatásnál, ezért érdemes összehasonlítani a különböző ajánlatokat.