Ünnep

NAK-édességgyártók: a csokinyúl és a csokitojás a húsvéti édességpiac slágerterméke

Változatlanul a csokinyúl és a csokitojás a húsvéti édességpiac slágertermékei, a forgalom pedig várhatóan a korábbi évek szintjén alakul - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Édességgyártók Szövetsége hétfőn az MTI-vel.



A kamara és a szövetség közös piaci körképe szerint 2024-ben is rendkívül széles kínálatból válogathatnak a húsvéti édességet kereső vásárlók.



Kiemelték, hogy a korábbi néhány évben - a 2020-as koronavírus-járvány elejét kivéve - stabil volt az ünnepi édességforgalom, ezért a NAK és a szövetség szerint az idén is kedvező szezonban bízhatnak a magyarországi gyártók.



Hozzátették, hogy a növekvő árak miatt ugyan általánosan kevesebb édességet vásárolnak a magyarok, de remélhetőleg ez a tendencia a húsvéti vásárlásokat nem érinti, így a múlt években megszokott forgalom várható.



A gyártók várakozásai szerint az ár-érték arány az idén minden eddiginél jobban befolyásolja majd a keresletet. Remélhetőleg a vásárlók továbbra is a minőségre szavaznak, így a kakaómasszából készült termékek helyett a valódi csokoládét választják a legtöbben - olvasható a kamara és a szövetség közös közleményében.