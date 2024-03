Gazdaság

NGM: a nemzetgazdasági miniszter a belső piacért felelős biztossal tárgyalt

2024.03.08

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Magyarország európai uniós soros elnökségre való felkészülése jegyében megbeszélést folytatott Thierry Breton belső piacért felelős európai biztossal pénteken Brüsszelben - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



A közlemény szerint az egyeztetésen a felek érintették az orosz-ukrán háború okozta jelenlegi gazdasági kihívásokat, az Európai Unió versenyképességi iparpolitikáját, valamint belső piacát érintő kérdések mellett a magyar soros elnökség kiemelt prioritásait is.



A miniszter kiemelte: Magyarország célja az egységes piac és az ipar fejlesztése, az ipari értékláncok erősítése, a beszállítói láncok rövidítése, valamint a digitalizáció és modernizációs törekvések támogatása. Ezek mellett további cél a kkv szektor támogatása, egy nemzetközileg is versenyképes pénzügyi szolgáltatói szektor elősegítése, valamint a munkaerő tartalékok hatékony mobilizálása. A magyar elnökség egyik prioritása a versenyképesség növelése, melynek kapcsán a piaci szereplőkkel való aktív párbeszédre és gyakorlati javaslatokra törekszünk - írták.



Nagy Márton a megbeszélésen elmondta, hogy Magyarország álláspontja szerint elengedhetetlen az Európai Unióban az ipar fejlesztése, ennek érdekében pedig minden lehetséges eszközt szükséges megteremteni. Hozzátette: Magyarország nyitott az uniós szinten is átfogó iparstratégia kialakítása iránti tárgyalások folytatására, melyek 2020-ban megszakadtak, és csak egyes részei, például a Green Deal kerültek elfogadásra. Az új, technológiavezérelt iparágakban Európa nem tölt be vezető szerepet, ezért elsődleges érdek az összekapcsolódás és az unión belüli blokkosodás elkerülése.



A stratégiák kialakításánál meg kell hallgatni az iparági szereplőket és a javaslataik alapján szükséges a stratégiákat megalkotni. Magyarország a saját versenyképességi javaslatcsomag megalkotása során így járt el, lényegében a vállalatok alakítják ki a stratégiát, a kormányzat szerepe a javaslatok koherens rendszerben történő elfogadása. Az olyan új iparágakra kell koncentrálni, mint az elektromos autózás és a mesterséges intelligencia - tette hozzá a miniszter.



A felek egyetértettek abban, hogy az unió versenyképességének elősegítése mindennél fontosabb, ez pedig kizárólag együttműködéssel érhető el. A versenyelőny eléréséhez elengedhetetlen az energiaárak letörése, az energia-kitettség csökkentése, megszüntetése. Ezért is fontos a zöld átmenet és az átmenet idejére a nukleáris energia fejlesztése. Ezen felül az Európai Uniónak megfelelő válaszokat szükséges kialakítania az amerikai IRA (Inflation Reduction Act) vonatkozásában is, mivel szükséges lépést tartania az uniónak a nemzetközi trendekkel - áll a közleményben.

A konstruktív megbeszélés során a felek megerősítették együttműködésüket a gazdasági szereplők és a tagállami hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése terén, és hangsúlyozták, hogy az egységes piacon fontos elkerülni az újabb korlátok létrejöttét - közölte az NGM.