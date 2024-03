Gazdaság

Navracsics Tibor: két nehéz év után normalizálódik az energiaellátás

Az energiaválság a 2022-es választások után robbant ki, amikor az Európai Unió kivetette a szankciókat az energiára, és ennek következtében az árak jelentősen megnőttek. 2024.03.07 15:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két nehéz esztendő után sikerült normalizálni a helyzetet energiaellátás területén - hangsúlyozta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtökön Herenden, a településvezetőknek rendezett energetikai fórumsorozat Veszprém vármegyei állomásán.



A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy 2022-ben a kormány megalakulása után fél évvel jött létre az Energiaügyi Minisztérium, amelynek felállítását az indokolta, hogy komoly kihívások előtt állt az energiapolitika. Jórészt a minisztériumban dolgozók munkájának köszönhetően mára, két nehéz év után "kifele jövünk energiaellátás tekintetében a gödörből" - emelte ki a miniszter.



Megfogalmazása szerint nagyrészt ennek köszönhető az is, hogy Magyarország a megújulóenergia-ellátás élvonalába került.



Navracsics Tibor rámutatott: falvak és városok sokaságának mindennapjait nehezítette meg az energia árának emelkedése, hatalmas erőfeszítéseket kellett tenniük akkoriban a településvezetőknek, hogy kezeljék a helyzetet.



Az energiaválság kezdetekor az önkormányzatokkal történt egyeztetés nyomán egyebek mellett megállapodtak az áram és a gáz árának fixálásában, és bevezették a ködbérmentesítést - emlékeztetett előadásában Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.



Felidézte, hogy az energiaválság a 2022-es választások után robbant ki, amikor az Európai Unió kivetette a szankciókat az energiára, és ennek következtében az árak jelentősen megnőttek.



Az államtitkár fontos intézkedésnek nevezte a 2023-ban történt rezsitámogatást az önkormányzatok részére, hozzátéve, hogy az idén is terveznek hasonlót.



Koncz Zsófia szólt arról, hogy Magyarország számára alternatív energiaszállító útvonalakra van szükség. Elmondta, hogy 2010-ben két földgáz interkonnektor létezett Magyarországon, mára pedig hat ország irányába ki vannak építve.



Elmondása szerint nagy eredmény, hogy míg korábban 10,5 milliárd köbmétert fogyasztott Magyarország, jelenleg 8,5 milliárd köbméter földgáz fogy.



Az államtitkár előadásában fontos lépésként említette, hogy 2010 után visszavásárolták külföldi kézből a gáztárolókat, ez ugyanis növeli az energiabiztonságot.



Koncz Zsófia rámutatott, hogy az itthon megtermelhető villamos energia jelenti a jövőt.



Beszélt arról is, hogy a megújuló energiák arányát 29 százalékra szeretnék növelni a felhasználásban 2030-ig. Nagy eredménynek nevezte, hogy miközben a magyar gazdaság nőtt, a károsanyag-kibocsátás csökkent. Kiemelte a zöld energia tárolását célzó terveket, amelynek fontos eleme a kiegyenlítő energia tárolása.



Az energetikai fórumot országszerte több helyszínen rendezik, a herendi állomására településvezetők, jegyzők érkeztek Veszprém vármegyéből.