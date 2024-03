Gazdaság

Ukrán szaktárca: Kijev kész korlátozni az EU-ba irányuló ukrán élelmiszerexportot

Ukrajna kész elfogadni a kereskedelmi korlátozásokat az Európai Unióval, hogy eloszlassa a közte és Lengyelország között kialakult politikai vitát, de egyúttal arra sürgeti az uniót, hogy tiltsa be az orosz gabona behozatalát - jelentette ki Tarasz Kacska ukrán gazdasági miniszterhelyettes, Ukrajna kereskedelmi képviselője a Financial Times című brit lapnak adott, szerdán megjelent nyilatkozatában.



Kacska szavai szerint Kijev az ukrán mezőgazdasági importra vonatkozó új korlátozásokat elfogadja, de az EU-nak meg kellene tiltania azon orosz mezőgazdasági termékek behozatalát is, amelyek Fehéroroszországon és a balti államokon keresztül még mindig bejutnak az unióba. "Az átmeneti időszakban az Ukrajna és az EU közötti kereskedelmi forgalom ilyen fajta irányított megközelítése az, amire mindannyiunknak szüksége van" - fogalmazott. "Ami viszont a búzát illeti, nem Ukrajna okoz gondokat a lengyel gazdáknak, hanem Oroszország" - hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes. Az EU-ba irányuló orosz gabonaexport több mint 50 százalékkal, 1,5 millió tonnára nőtt 2022 és 2023 között.



Kacska azzal vádolta meg Moszkvát, hogy gerjeszti a lengyelországi tiltakozásokat is, amelyet Valdis Dombrovskis kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos is már felvetett.



Az ukrán politikus kijelentette, hogy Kijev támogatja a Brüsszel által javasolt új intézkedéseket, amelyekkel júniustól korlátoznák a tojás, a baromfi és a cukor behozatalát, valamint lehetővé teszik az egyes országok számára, hogy elzárják piacaikat az ukrán gabona előtt, kivéve ha azt pusztán keresztülszállítják rajta más országokba. Kijev a közelmúltban a feszültség csökkentése érdekében abba is beleegyezett, hogy megváltoztassa kukoricaexportjának útvonalát, és a Fekete-tengeren Olaszországba és Spanyolországba szállítsa, nem pedig közúton a szomszédos országokon keresztül.



"Önként leállítottuk a kukoricaexportot az összes szomszédos EU-tagállamba. Ennek ellenére újabb rekordmennyiséget exportáltunk 2023-ban, 15 millió tonna kukoricát. Tehát nagy a kereslet az ukrán kukoricára más országokban" - jegyezte meg Kacska.