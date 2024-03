Energia

Ukrajnában újabb nagy kapacitású gázkutat indítottak be

Ukrajnában kevesebb mint négy hónap alatt a negyedik nagy hozamú földgázkút működését indították be, a legújabb naponta mintegy 400 ezer köbméter gázt termel - közölte a Naftohaz ukrán állami gázvállalat szerdán a honlapján.



A kutat a Naftohaz cégcsoporthoz tartozó Ukrhazvidobuvannya gázkitermelő cég üzemelti. A közlemény szerint a kutat mindössze 105 nap alatt helyezték üzembe, azaz harminc százalékkal kevesebb időt fordítottak kiépítésére a tervezettnél.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy az Ukrhazvidobuvannya legutóbb januárban indított be egy új kutat, amelynek napi kapacitása 250 ezer köbméter földgáz. 2023 decemberében a cég két nagy hozamú kutat helyezett üzembe, amelyek együtt napi mintegy 200 ezer köbméter gázt termelnek.



Ukrajna tavaly szeptemberben jelezte, hogy a mostani téli fűtési szezonban kizárólag saját kitermelésű földgázt készül felhasználni, amire eddig még nem volt példa. "Növeljük a saját magunk által kitermelt gáz mennyiségét. 2023-ban rekordszámú új kutat fúrt a Naftohaz, és ezt a tendenciát jövőre is folytatjuk. Terveink szerint ezen a télen csakis ukrajnai kitermelésű gázt használunk, számításaink pedig azt támasztják alá, hogy ez lehetséges" - fejtette ki akkor Olekszij Csernisov, a Naftohaz vezetője.