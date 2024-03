Hulladékgazdálkodás

Kisboltok jelentkezését várja a MOHU a kézivisszaváltó rendszer kialakításához

Kisboltok és a horeca szektor szereplőinek jelentkezését várja a Mol MOHU a kézi visszaváltó rendszer kialakításához - mondta Szabó Szilvia, a MOHU Gyártói felelősségi rendszerek vezetője szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



A Hungexpón tartott rendezvényen bemutattak egy mobil visszaváltó automatával felszerelt járművet, amellyel begyűjthetők a kézi visszaváltó rendszerhez csatlakozó kiskerekedőknél, éttermeknél összegyűlt alumínium, műanyag és üveg palackok.



Szabó Szilvia elmondása szerint Magyarországon a nagyobb alapterületű üzletekbe már több mint 2200 visszaváltó automatát telepítettek, és több százat telepítenek még az idén.



Hozzátette: fontos, hogy az országban kialakuljon egy stabil kézi visszaváltó rendszer is, amelyhez a kisboltok és a horeca szektor (hotels, restaurants, cafés - hotelek, éttermek, kávézók) szereplőinek jelentkezését várják.



Ennek előmozdítása érdekében a jelentkezők számára szolgáltatási csomaggal készülnek, aminek egyik eleme a járműbe épített mobil automata, amely kimegy az adott bolthoz, és az általa visszavett palackokat begyűjti, megszámolja, azonosítja. Ezt követően egy applikáció segítségével a MOHU gyakorlatilag azonnal visszatéríti a boltosnak az általa korábban a fogyasztóknak kifizetett 50 forintokat. A jármű a begyűjtött palackokat végül hulladékkezelő létesítménybe szállítja.



Szabó Szilvia elmondta, a Mol MOHU a rendszerhez csatlakozott boltosok által visszavett palackokat egy központi rendszeren keresztül követi nyomon. Így tudják, hogy az egyes kiskereskedőknél mennyi visszavett palack gyűlt össze, mikor szükséges a mobil visszaváltó automata kiküldése.



Ez a megoldás a kisboltok mellett a horeca szektor számára is elérhető, annyi különbséggel, hogy a kézi visszaváltóként működő boltok palackonként 5 forint kezelési díjban is részesülnek, ami a horeca szektor szereplőinek nem jár - jelezte. Ennek oka, hogy míg a boltosok a fogyasztóktól visszavett palackokat váltják vissza, addig az éttermek azokat, amelyek a fogyasztóhoz ki sem kerülnek - tette hozzá.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Szabó Szilvia az MTI kérdésére válaszolva elmondta, eddig már 500 kisbolt jelentkezett, illetve kötött szerződést a Mol MOHU-val.



A mobil automaták fejlesztését, gyártását és üzemeltetését végző magyar cég, a Returmatic Zrt. alapítója, Duma László arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon egyedülálló szolgáltatást nyújtanak, amit a MOHU felkérésére alakítottak ki.



Duma László a mobil visszaváltó automatát magyar világújdonságnak nevezte, kiemelve, hogy minden részét Magyarországon tervezték és gyártották. Több 10 millió forintos értéket képvisel egy jármű és a benne található műszaki tartalom, az év végéig 83 darab lesz belőlük.



A MOHU korábban közölte, az új visszaváltható műanyag palackok, üvegek és alumínium dobozok csak fokozatosan jelennek meg a boltok polcain. A gyártók haladékot kaptak, június 30-ig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható csomagolásokat is. A szabály szerint azt a palackot lehet visszaváltani, amiért kifizették az 50 forintos visszaváltási díjat, és amin ott található a visszaváltási logó.