Energiatakarékossági világnap

A 2021-es felhasználásnál 2,5 milliárd köbméterrel kevesebb gázt fogyasztottunk tavaly

A 2021-es felhasználásnál 2,5 milliárd köbméterrel kevesebb gázt fogyasztott Magyarország tavaly - közölte az MTI-vel az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán, a március 6-ai energiatakarékossági világnap alkalmából.



Azt írták, az alacsonyabb fogyasztás fokozza az ellátás biztonságát, kíméli a környezetet, a külső kitettségek mérséklésével erősíti Magyarország energiaszuverenitását. 2021-ről 2023-ra éves alapon 23 százalékkal csökkent a hazánkban felhasznált földgáz mennyisége. Az uniós módszertan szerinti, ötéves átlaghoz mért megtakarítás a legfrissebb adatok szerint 20 százalékos. A korábbiaknál szerényebb igényeknek is köszönhető, hogy a hazai gáztárolók töltöttsége március elején még mindig 70 százalék feletti - fogalmaztak.



2023-ban egész éves összevetésben tovább mérséklődött a Magyarországon felhasznált földgáz és villamos energia mennyisége. Gázból a 2021-es 11 milliárd köbméterhez képest mindössze 8,5 milliárd köbméter fogyott tavaly. A 43,7 terawattórás villamosenergia-felhasználás több mint 2,1 terawattórával, 4,5 százalékkal volt alacsonyabb a megelőző évinél - ismertették.



Jelenleg még kötelező rendelkezés írja elő az uniós tagállamok számára, hogy gázfogyasztásukat az elmúlt öt év átlagához viszonyítva 15 százalékkal fogják vissza - emlékeztettek. Magyarország a március elejéig rendelkezésre álló adatok szerint a megkövetelt szint felett teljesít, ötödével csökkentette a felhasználást. A folyamatban lévő egyeztetések alapján az előírás ajánlásként élhet tovább. A következetesen képviselt magyar álláspont az, hogy az energiamix meghatározásának nemzeti hatáskörben kell maradnia, az ezzel ellentétes javaslatokat hazánk a továbbiakban sem fogja támogatni. "A takarékossági elvárásnak azonban a március végén lezáruló jelenlegi időszakban is minden bizonnyal megfelelünk majd" - áll a közleményben.



A 2023/2024-es fűtési szezon eddigi részében 109 millió köbméterrel, 2,4 százalékkal kevesebb földgázt használtunk fel, mint egy évvel korábban. Az enyhe időjárás miatt is februárban harmadával csökkent a teljes fogyasztás 2023 második hónapjához képest. Valamelyest lassult az áramfelhasználás növekedésének üteme, tavaly október közepétől idén február végéig 2,6 százalékos többlet mutatható ki. A gazdasági növekedés helyreállításával újból fokozódhat a vállalkozások energiaigénye, de az elért fogyasztáscsökkenés nagyobbik hányada jó eséllyel tartósan megőrizhető - írta az EM.

Ismertették, hogy a megfelelő téli felkészülés jóvoltából a tavasz kezdetére még mindig 70 százaléknál magasabb a hazai gáztárolók töltöttsége. A 47 százalékos fogyasztásarányos adat a harmadik Európában, jócskán megelőzi a 19 százalékos uniós átlagot. A most elérhető 4,7 milliárd köbméternyi tartalék több mint másfélszerese a tavaly ilyenkor rendelkezésre állt készletmennyiségnek, a lakossági ellátást közel 200, az országos szükségleteket mintegy 100 téli napra fedezhetné. Magas szintről indulhat majd meg tehát a tárolók feltöltése, ami megkönnyítheti az esetlegesen felmerülő ellátásbiztonsági kockázatok kezelését - hangsúlyozta az EM.



Hozzátették, a kormány számos intézkedéssel bátorítja a tudatos felhasználást. A jelenleg futó Napenergia Plusz Program a zöldenergia termelésében és tárolásában segíti a családokat. A modern napelemes rendszerek akár 5 millió forinttal támogatott telepítése tartósan mérsékli a háztartások áramszámláját. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) 2021 eleje óra ösztönzi az energiamegtakarítások piaci alapú létrehozását az energiaszolgáltatókon, energiakereskedőkön keresztül. Az EKR mostanáig több mint 3900 intézkedés megvalósítását segítette elő, az így elért összes energiamegtakarítás a várakozásokat felülmúlva 5,7 petajoule. A hitelesített energiamegtakarítások szervezett piacon értékesíthetők, a legelső negyedéves aukció februárban lezajlott, a következő májusban várható. Az új tőzsdéhez a CEEGEX honlapján keresztül folyamatosan csatlakozhatnak az érdeklődők - áll a közleményben.