Ukrán kereskedelmi miniszter: Kijev kész elfogadni az uniós kereskedelmi korlátozásokat

Tarasz Kacska ugyanakkor sürgette az EU-t, hogy tiltsa be Oroszországból a gabona importját, mivel az még mindig eljut az EU-ba Fehéroroszországon és a Baltikumon át.

Ukrajna kész elfogadni az Európai Unióval folytatott kereskedelmére vonatkozó korlátozásokat, cserébe azért, hogy lezárja a vitát egyik fő támogatójával, Lengyelországgal - mondta az ukrán kereskedelmi miniszter, akit a Financial Times című lap idézett.



A lap szerdai számában Tarasz Kacska ugyanakkor sürgette az EU-t, hogy tiltsa be Oroszországból a gabona importját, mivel az még mindig eljut az EU-ba Fehéroroszországon és a Baltikumon át. Az ukrán és a lengyel tisztviselők jövő hétfőn ismét találkoznak, hogy a hónap végéig rendezzék vitájukat.



A miniszter megfogalmazása szerint "szükség lehet egy átmeneti időszakra Ukrajna és az EU közötti kereskedelemben", de mint hangsúlyozta: a búza esetében nem Ukrajna okoz gondot a lengyel gazdáknak, hanem Oroszország.



Tarasz Kacska kijelentette, hogy Kijev támogatja a Brüsszel által javasolt új intézkedéseket, amelyek júniustól korlátozzák a tojás, a baromfi és a cukor importját, és lehetővé teszik az egyes tagországok számára, hogy bezárják piacaikat az ukrán gabona előtt, kivéve ha továbbszállításról van szó más országba. Kijev a közelmúltban beleegyezett abba is, hogy a feszültség csökkentése érdekében a kukoricaexportot a Fekete-tengeren keresztül irányítják Olaszországba és Spanyolországba, nem pedig a szomszédos országokon keresztül.