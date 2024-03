Gazdaság

Ingatlan.com: a csok tavalyi kivezetése miatti pánik jelentős lendületet adott idén is a lakáspiacnak

A csok tavalyi kivezetése miatt tapasztalt "kapuzárási pánik" jelentős lendületet adott az idei év elején is a lakáspiacnak - közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.



Rámutattak, hogy a lakásvásárlást támogató csokos szerződéskötések száma tavaly január és szeptember vége között a lakáspiac gyengélkedésével párhuzamosan csaknem 50 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A 2023 utolsó negyedévében megkötött szerződések száma viszont meghaladta az 5500-at, ami éves szinten 12 százalékos bővülés.



A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az év végi csok boom elsősorban a használt lakásokra kötött szerződéseknek köszönhető, mivel azok száma 2023 utolsó negyedévében 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.



Az elemző megjegyezte, hogy mivel az elmúlt másfél évben 60-80 ezer vevő halaszthatta el az ingatlanvásárlását, ezért a javuló körülményeknek - a csökkenő hitelkamatok és a csok plusz indulásának - köszönhetően egyre többen térnek vissza a lakáspiacra. Ezek a tényezők mind-mind hozzájárultak a 2024-es repülőrajthoz, amit éves összevetésben 15-20 százalékos keresletnövekedés jellemez.



A közlemény szerint idén az év első két hónapjában Budapesten az eladó lakások, illetve házak iránti kereslet 17, illetve 24 százalékkal nőtt. A megyei jogú városokban pont fordított a helyzet, az eladó házaknál 15 százalékos keresletnövekedés következett be, míg a lakások 37 százalékos növekedést könyvelhettek el. A kisebb városokban pedig a házakra irányuló kereslet 16 százalékos bővülésével párhuzamosan a lakásoknál 29 százalékos növekedés látható.



Amíg a fővárosi családi házak kereslete főleg a külső kerületekben új lendületet kapott, addig a többi településtípuson inkább a társasházi lakások iránti érdeklődések száma nőtt nagyobb mértékben.



Balogh László szerint ez annak is köszönhető, hogy a társasházi lakások a kisebb alapterületük miatt olcsóbban megvásárolhatók. A kedvezőbb piaci körülmények ellenére a vevők számára még a megfizethetőség az egyik legmeghatározóbb szempont az ingatlankeresésnél. Ez az oka annak is, hogy a keresletnövekedés ellenére a lakásárak érezhető emelkedése még nem indult be az ingatlanpiacon - olvasható az ingatlanhirdetési portál közleményében.