Gazdaság

Szijjártó Péter: ismét óriási rekordot döntött a magyar exportteljesítmény

Ismét óriási rekordot döntött tavaly a magyar exportteljesítmény, miközben a külkereskedelmi mérleg is nagy nyereséggel zárt, így sikerült ledolgozni az energiaárak égbe szökése miatti 2022-es veszteséget - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a törökországi Antalyában.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataira hivatkozva, hogy noha a tavalyi meglehetősen nehéz év volt a világgazdaságban az ukrajnai háború, s az arra válaszul elrendelt szankciók által okozott áremelkedések miatt, a magyar gazdaságnak sikerült újabb hatalmas csúcsokat beállítania.



Kiemelte, hogy 2023-ban megdőlt a kiviteli rekord, hazánk még soha nem exportált annyit, mint tavaly, amikor ennek volumene 149,2 milliárd eurót tett ki, ez 4,7 százalék bővülést jelent az egy évvel korábbi számokhoz képest.



"Tehát 149,2 milliárd euró a valaha mért legnagyobb magyar exportteljesítmény" - szögezte le.



Rámutatott, hogy a magyar gazdaság eredményességének szempontjából kritikus fontosságú az exportteljesítmény.



Hangsúlyozta, hogy ugyan Magyarország lakosságszám szerint a világranglista 95. helyén áll, az exportteljesítményt illetően már a 33., ami szavai szerint fantasztikus eredmény.



"Ami pedig még talán ennél is jobb hír, hogy a külkereskedelmi mérlegünk fantasztikus, 3480 milliárd forintos plusszal zárt. Ami azt jelenti, hogy ennyivel volt több az exportunk, mint az importunk, ennyivel volt több a kivitel, mint a behozatal, vagyis gyakorlatilag 3480 milliárd forintnyi nyereséget realizált a magyar gazdaság a külkereskedelmében" - közölte Szijjártó Péter.



"Ilyen sem volt még korábban soha. Azért is nagyon fontos ez az adat, mert ezzel gyakorlatilag egyetlen esztendő leforgása alatt ledolgoztuk a veszteséget, amit 2022-ben a külkereskedelmünkben az okozott, hogy az energiaárak az egekbe emelkedtek" - tette hozzá.



"Az exportrekord és a külkereskedelmi nyereség rekordja egyértelműen a magyar emberek munkáját dicséri, a Magyarországon beruházó vállalatok beruházási döntéseit és működését dicséri" - húzta alá.



A miniszter leszögezte, hogy a kormány továbbra is munkaalapú gazdaságpolitikát fog folytatni, amelynek keretében Európa legjobb környezetét biztosítva segítik a hazánkban működő vállalatokat a termelésük, a tevékenységük további bővítésében, hogy még több magyar embernek nyújthassanak jó fizetéssel járó, megbízható munkahelyet.



"Gratulálunk Magyarországnak! Gratulálunk minden magyar embernek! Gratulálunk minden, Magyarországon működő vállalatnak. Ez közös sikerünk, egy fantasztikus exportrekord a tavalyi esztendőre" - mondta.