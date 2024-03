Élelmiszerbiztonság

Nébih: 21 csokoládéízű fehérjepor közül 20 termék nem felelt meg a jelölési előírásoknak

Nem felelt meg maradéktalanul a jelölési előírásoknak 21 csokoládéízű fehérjepor közül 20 termék, probléma akadt még többek között a fehérje-, aminosav- és édesítőszer-tartalommal, valamint a weboldalakon szereplő jelölésekkel is - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.



A Nébih szakemberei állati eredetű, tejsavófehérje-alapú fehérjeporokat vizsgáltak a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ együttműködésével a Szupermenta program legfrissebb terméktesztjén.



A feltárt hibák miatt az érintett élelmiszer-vállalkozókkal szemben hatósági eljárás indult, a felügyelők élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabnak ki, amelyek együttes értéke előreláthatólag mintegy 2,4 millió forint lesz.



A közlemény szerint a Szupermenta egy korábbi, növényi fehérjeporokat vizsgáló tesztjének folytatásaként ezúttal az állati eredetű fehérjeporokat vizsgálták. Összesen 21 tejsavófehérje-alapú, csokoládéízű termék került nagyító alá. A termékekben felhasznált különböző fehérje-összetevők megoszlása szerint 11 izolátum, 5 hidrolizátum, valamint 5 keverék (izolátum és hidrolizátum) szerepelt a tesztben. Származásukat tekintve kilenc magyar és tizenkettő külföldi előállítású volt, tömegük pedig 600 és 2300 gramm között mozgott.



A Nébih laboratóriumaiban végzett élelmiszerbiztonsági és -minőségi vizsgálatok részeként - többek között - a termékek fehérje-, cukor-, édesítőszer-, aminosav-, nehézfém-, valamint vitamin- és ásványianyag-tartalmát is megvizsgálták.



A porok fehérjetartalma 67,9 százalék és 86,7 százalék közötti volt. A mérési eredmények négy esetben nem feleltek meg a csomagoláson feltüntetett értéknek, ugyanis a termékek valós fehérjetartalma az alsó tűréshatár alatt volt.



A laboratóriumi vizsgálatokból kiderült, hogy öt termékben a mért aminosav mennyisége eltért a csomagoláson feltüntetett értéktől. Egy fehérjepor szukralóz édesítőszer tartalma pedig meghaladta a rendeletben meghatározott határértéket. További két, édesítőszerrel készült termék sem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, mert a csökkentett energiatartalmuk nem igazolt.



A dúsított élelmiszerekre vonatkozó jogszabálynak két termék nem felelt meg, egy fehérjepornál a hozzáadott vitaminok, egy másik esetben pedig a magnézium napi táplálkozási referenciaértéke nem érte el az elkészített italban az előírásoknak megfelelő minimum 7,5 százalékot.



A hatósági vizsgálat során hét esetben weboldalon történt a mintavétel, ebből öt esetben nem tartották be a jelölési előírásokat maradéktalanul a honlapokon a webáruházat üzemeltető vállalkozások. Továbbá három termék csomagolásán egyáltalán nem tüntettek fel magyar nyelvű jelölést.

A fehérjeporok kedveltségi vizsgálatán szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Az értékelésük alapján ugyan kialakult egy rangsor, azonban a hatósági ellenőrzés eredményeit figyelembe véve, egyik termék sem érdemelte ki a Szupermenta-emblémát - tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.



A részletes vizsgálati eredmények elérhetőek a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán.