Kereskedelem

Jelezniük kell a boltoknak, ha csökkentették egy termék kiszerelését

Pénteken indul a csökkentett kiszerelésekre vonatkozó kötelező tájékoztatás a boltokban - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



A kormány sikeresen visszaszorította az inflációt. Az olyan hatékony és eredményes intézkedéseknek köszönhetően, mint az online árfigyelő rendszer vagy a kötelező akciózás, az infláció októberben egy számjegyűre, januárban pedig 3,8 százalékos szintre zuhant. A kormány azonban továbbra is minden eszközzel küzd a családok megvédése, az infláció alacsony szinten tartása érdekében, és a leghatározottabban fellép a vásárlók megtévesztése ellen - hangsúlyozták a közleményben.



Az elmúlt hónapokban számos országban kiemelt figyelmet kapott az a jelenség, miszerint bizonyos termékek árának változatlanságával vagy akár emelkedésével párhuzamosan, a termék kiszerelési mennyisége csökken. Ezen megtévesztő gyakorlat azt eredményezheti, hogy a fogyasztók a megvásárolt termékekből a korábbiaknál kevesebbet kapnak a pénzükért.



Az NGM kiemelte: az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) kormányrendelet értelmében ezért péntektől az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedők kötelesek figyelemfelhívó tájékoztatással jelezni vásárlóik számára, ha az általuk árusított, előrecsomagolt termékek kiszerelése - különösen tömege vagy térfogata - a termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazotthoz képest csökkent.



A minisztérium ismertette: a tájékoztatási kötelezettség - főszabály szerint - a csökkentett kiszerelésű termék forgalmazásának megkezdésétől számított 2 hónapig áll fenn. Tájékoztatási kötelezettségüknek a kereskedők akkor tesznek eleget, ha üzleteik bejáratánál jól látható módon elhelyezik a jogszabályban meghatározott méretű és szövegű információs táblát, valamint a kiszerelés csökkentését közvetlenül a termék mellett is jelölik.



A kereskedő tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében a gyártó, a magyarországi forgalomba hozó és beszállító köteles a kiszerelési egység csökkentésével érintett termék vonatkozásában megfelelő módon tájékoztatni a kereskedőket.



A vásárlók az érintett termékekről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján elérhető nyilvános adatbázisból is tájékozódhatnak. A szabályok betartását az általános fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok hivatalból ellenőrzik, azok be nem tartását pedig szigorúan fogják büntetni. A tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a hatóság termékenként akár 1 millió forint közigazgatási bírságot is kiszabhat - figyelmeztetett az NGM.

A Nébih honlapján 2024. március 1-jétől elérhető nyilvános adatbázisba a gyártók, magyarországi forgalomba hozók és beszállítók február végéig több mint 500 terméket töltöttek fel, amelyek kiszerelési mennyisége 2023. július 1-je óta csökkent. A kiszerelés csökkentésével érintett termékek 80 százaléka élelmiszer, míg a fennmaradó 20 százalék között is jelentős azon termékek száma, amelyek a mindennapi vásárláskor az emberek kosarába kerülnek, különösen a szépségápolási, illetve háztartási termékek.



A kormány célja, hogy az intézkedéssel felhívja a vásárlók figyelmét a kiszerelési mennyiség változására, ezáltal segítse a tudatos és körültekintőbb döntést. Mindez végső soron támogathatja a fogyasztás helyreállítását is, ami a munkaerőpiaci aktivitás további növelése és a beruházási ráta 25 százalékos szint felett tartása mellett a gazdasági növekedés helyreállításának és a dinamikus, 4 százalék körüli GDP bővülés elérésének egyik legfontosabb eleme - írta az NGM.