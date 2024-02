A Magyar Posta a csomagkézbesítés növekedésére számít

Logisztika

A Magyar Posta a csomagkézbesítés növekedésre számít a 2024. március 28-tól hatályos kormányrendelet alapján, amely előírja, hogy minden webáruház üzemeltetőnek biztosítania kell az egyetemes postai szolgáltatóval történő szállítási módot is. 2024.02.27 15:10 MTI

A Magyar Posta webshopokat és társaságukat érintő változásról kiadott korábbi tájékoztatójában kiemelte, a kormányrendelet továbbra is lehetővé teszi, hogy a fogyasztó szabadon válasszon futárszolgálatot, tehát nem biztosít kizárólagosságot a Magyar Postának, azaz nem csorbul a webshopok szerződéskötési szabadsága, bármely futárszolgálattal megállapodhatnak az együttműködésről.



A Magyar Posta az MTI érdeklődésére közölte, hogy logisztikai üzletága, az MPL szegmensében stabilan a második legnagyobb piaci szereplő Magyarországon, a belföldön kézbesített online kereskedelmi küldemények volumene alapján 2023-ban és 2022-ben is a második helyet foglalta el a csomagpiacon.



Kiemelték, a társaságnál évről évre dinamikusan nő a belföldi csomagszolgáltatás, jelentős növekedést értek el a koronavírus-járvány időszakában, bár azt követően a tendencia kissé visszaesett, 2023-ban ismét 10 százalék felett bővült a kezelt csomagok száma.



A társaság a kormányrendelet kapcsán dinamikusan, de akár hirtelen megugró extra terhelésre is számít. A posta logisztikai hálózata felkészült arra, hogy az egyre intenzívebb e-kereskedelemi csomagforgalmat is kezelni tudja, ennek érdekében fejlesztik, automatizálják és digitalizálják folyamataikat, szolgáltatásaikat - írták.



Tavaly év végére 550-re emelték csomagautomatáik számát, ami 41 ezer rekeszt jelen, az idén további 100 csomagautomatával bővítik a hálózatot. Célzottan oda telepítik az automatáikat, ahol az az ügyfeleknek a legpraktikusabb, például bevásárlóközpontokba, tömegközlekedési csomópontokra, benzinkutakhoz, pénzintézetek közelébe - közölte a Magyar Posta.



Hozzátették, emellett országszerte mintegy 2200 postán, és 253 ponton - Mol benzinkutakon, Coop üzletekben és Média Markt áruházakban - is lehetővé tették a küldemények átvételét.



Felvették a kapcsolatot a legnagyobb webshopmotor-fejlesztőkkel, hogy a postai, kézbesítési szolgáltatáslehetőségét határidőre elérhetővé tegyék rendszereikben a jogszabály alapján - közölte a Magyar Posta Zrt. az MTI érdeklődésére.