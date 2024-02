Élelmiszer

NAK: évente mintegy 50 ezer tonna száraztésztát vásárolnak Magyarországon

A külföldi trenddel ellentétben itthon a 4 és 8 tojásos tészták a legkelendőbbek, emellett folyamatosan erősödik a durum, a teljes kiőrlésű tészták piaca is. 2024.02.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Évről évre mintegy 50 ezer tonna száraztészta kerül a vásárlók kosarába Magyarországon. A külföldi trenddel ellentétben itthon a 4 és 8 tojásos tészták a legkelendőbbek, emellett folyamatosan erősödik a durum, a teljes kiőrlésű tészták piaca is - összegezte felmérésének eredményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).



A körkép szerint a magas alapanyagárak, az energia- és üzemanyagköltségek, valamint a logisztikai kiadások és a munkaerőhiány a hazai tésztagyártókat sem kerülték el. Emellett a jelentős mennyiségű olcsón beérkező import áru is komoly kihívások elé állítja az ágazat szereplőit. A nehézségek ellenére azonban a gyártók továbbra sem szeretnének engedni termékeik minőségéből, termék- és csomagolásfejlesztésekkel, automatizációval, a műszaki színvonal, és a tradicionális termékek minőségének fenntartásával igyekeznek megtartani versenyképességüket - állapította meg a kamara.



Magyarországon 150 cég foglalkozik száraztészta gyártásával, mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cégek körülbelül fele kézművesnek nevezhető, hiszen egy év alatt 50 tonna alatti gyártási kapacitással rendelkeznek.



A nagyobb gyártók termékeinek körülbelül 30-35 százaléka kerül a külpiacokra. A belföldi értékesítés nagyrésze kis- és nagykereskedelembe kerül, mintegy 20 százalékát pedig a szállodai és éttermi (HORECA) szektor valamint a közétkeztetés vásárolja fel.



Míg az exportpiacokon leginkább a durum száraztészták a legkedveltebbek, addig Magyarországon a 8 és 4 tojásos termékek a kelendőbbek, sokan keresik a házias jellegű tésztákat is. A reform élelmiszerek iránti egyre nagyobb kereslettel a durum termékek térnyerése is évről-évre nő, a HORECA szektorban kifejezetten erős ez a termékkör. Érezhető az érdeklődés a teljes kiőrlésű száraztészták iránt is. Számos gyártó kínálatában megtalálhatók a szénhidrátcsökkentett-, gluténmentes-, alakor-, paleo-, tojásmentes száraztészták, amelyek a különböző ételallergiával küzdők, vagy speciális étrendet folytatók számára nyújtanak alternatívát a hagyományos tésztákkal szemben.



Míg korábban a legtöbben a bevált márkát keresték a boltokban, ma már jellemzően az ár alapján döntenek a vásárlók - derül ki a NAK körképéből.