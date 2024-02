Gyász

Elhunyt Jacob Rothschild brit nagybefektető

Elhunyt Lord Jacob Rotschild brit nagybefektető, a Rothschild bankárdinasztia tagja. Halálát hétfőn jelentette be a család.



Lord Rothschildot 87 esztendős korában érte a halál.



A mágnás - teljes nevén Nathaniel Charles Jacob Rothschild - a brit pénzügyi szolgáltatási szektor egyik legismertebb szereplője volt, és hasonló hírnévre tett szert igen szerteágazó közéleti és jótékonysági tevékenységével is.



Jelentős adományokkal segítette a művészeteket, és hosszú ideig a világ egyik legnagyobb képzőművészeti közgyűjteménye, a londoni Nemzeti Galéria elnöke volt.



Jacob Rothschild hatvan évvel ezelőtt az NM Rothschild & Sons nevű, a bankárdinasztia XVIII. századi megalapítója, Nathan Mayer von Rothschild által létrehozott londoni befektetési banknál kezdte pályafutását, de 1980-ban - miután nézeteltérésbe keveredett unokatestvérével, Sir Evelyn de Rothschilddal - kivonult a családi tulajdonú pénzintézetből és a következő évtizedekben felépítette saját pénzügyi birodalmát.



Ennek egyik legnagyobb intézménye az RIT Capital - korábbi nevén Rothschild Investment Trust - pénzügyi és befektetési szolgáltató konglomerátum, amelynek Jacob Rotschild 31 évig volt az elnöke.



A londoni értéktőzsdén jegyzett cég jelenlegi piaci tőkeértéke az aktuális részvényárfolyam alapján meghaladja a 2,6 milliárd fontot (1190 milliárd forint).



A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap által a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb mágnásról évente összeállított vagyonlista - Rich List - legutóbbi kiadása 825 millió fontra (376 milliárd forintra) taksálta Lord Rothschild vagyonát. A néhai mágnás ezzel a 210. helyre került a brit pénzarisztokrácia felső ezrének mezőnyében.



A család hétfőn közzétett megemlékezése szerint Jacob Rothschild igen sok ember életében játszott kimagasló szerepet, a művészetek és a kultúra támogatásának élharcosa, az izraeli és általában a zsidó kultúra megőrzéséért tevékenykedő jótékonysági szervezetek szenvedélyes finanszírozója volt.



A családi közlemény szerint az elhunyttól szűk családi körben, a zsidó hagyományoknak megfelelően vesznek végső búcsút, és a későbbiekben emlékművet emelnek tiszteletére.