Pénzügy

MNB: a hitelbiztosítéki záradékkal terhelt lakásbiztosítások is újraköthetők a márciusi lakáskampányban

Idén márciusban - ha az érintett ügyfél úgy dönt - egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. 2024.02.26 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lakásbiztosítási szerződés abban az esetben is újraköthető, ha jelzáloghitel vagy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) miatt hitelbiztosítéki záradékkal terhelt - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján közzétett tájékoztatójában.



Idén márciusban - ha az érintett ügyfél úgy dönt - egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. Az erről szóló tájékoztatót a biztosítóknak február 15-ig kellett megküldeniük ügyfeleiknek. Érdemes minden ügyfélnek áttekinteni meglévő szerződését és összehasonlítani az új ajánlatokkal.



A hitelbiztosítéki záradékkal terhelt biztosítás újrakötéséhez ugyanakkor a meglévő hitel adatait az új biztosítási szerződésre is fel kell vezetni és a dokumentumokat be kell mutatni a bank részére, ellenkező esetben a hitelintézet felmondhatja a kölcsönszerződést - írták.



Akik szerződésük alapján esetleg hosszabb időszakra (akár az egész évre) előre kifizették lakásbiztosítási díjukat, azok a felmondási idő lejárta utáni részt visszakapják. Szerződés felmondása esetén az ügyfeleknek szükséges rendezni a díjukat a felmondási idő végéig. Nem szüntethető meg a lakásbiztosítás (hacsak a biztosító ebbe külön nem egyezik bele) azoknak, akik nem határozatlan, hanem határozott időre (például 3 évre) szerződtek. A határozatlan idejű, ám hűségkedvezménnyel járó otthonbiztosítás akkor mondható fel, ha az adott ügyfelek a kedvezmény arányos részét visszafizetik.



Kiemelték azt is, hogy a felmondásnak március 31-ig kell megérkezni a biztosítóhoz. A felmondást írásban szükséges megtenni, megadva a szerződő nevét, a biztosított ingatlan címét és a biztosítás kötvényszámát, egyértelműen jelezve a szerződő szándékát. Nem fogadja el a biztosító a felmondást, ha március 1-jét megelőzően érkezik, vagy április 2-át követően.



A lehetőségekről részletes tájékoztató az MNB honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalain található. Felvilágosítás kérhető az MNB ügyfélszolgálatán és a vidéki megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban is.