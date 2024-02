Pénzügy

Cofidis: idén utazásra költenének leginkább a magyarok

A magyarok 63 százalékának vannak olyan céljai az idei évre, amihez nagyobb anyagi forrás szükséges, a legtöbbet utazásra adnák ki, és a lakásfelújítás is sokaknak fontos cél - derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából.



A hitelspecialista vállalat MTI-nek küldött friss felmérése szerint az idén utazásra, nyaralásra adnának ki pénzt a legtöbben, a válaszadók csaknem fele. Idén a lakásfelújítás, lakásátalakítás költségeivel a háztartások 38 százaléka számol, háztartási gépre vagy bútorvásárlásra 31 százalék tervez kiadni. A háztartások negyede a magánegészségügyi ellátás fedezésére fordít majd anyagi forrást, ötödük pedig adósságcsökkentésre.



Céljaikat a megkérdezettek 34 százaléka már meglévő megtakarításból, 38 százaléka az idei év folyamán megtakarítandó pénzből, illetve 63 százaléka havi jövedelméből fedezné, hitelt pedig 13 százalékuk venne fel.



A felmérésből az is kiderült, hogy tízből hárman jelenleg kényelmesen kijönnek a jövedelmükből, a válaszadók 72 százalékának azonban hiányos a családi kasszája, ám 10-ről 6 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint arra sem elég a jövedelmük, hogy alapvető dolgokat megvásároljanak. Havi szinten 200 ezer forint hiányzik a háztartások kasszájából.



A magyarok 9 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, a legkedveltebb hiteltípus továbbra is a személyi kölcsön a kutatás szerint.



Akik elképzelhetőnek tartják a nem lakáscélú hitelfelvételt, azok átlagosan 1,3 millió forintot vennének fel. A következő 3 hónap leggyakoribb hitelcéljai a lakásvásárlás (32 százalék) és a lakásfelújítás (30 százalék).



A Cofidis Hitel Monitor kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti 1000 fős mintán, online adatfelvétellel, évente négy alkalommal 2011 óta. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.