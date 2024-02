Oktatás

Rétvári Bence: az alapítványi iskolákban is jár a 32,2 százalékos tanárbéremelés

A 340 milliárd forintos tanárbéremelési alap nemcsak az állami intézmények alkalmazottainak a béremelését tartalmazza, de az önkormányzati, egyházi és magán fenntartóknál dolgozókét is. 2024.02.19 12:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magán és egyházi iskolákban, óvodákban is ugyanúgy jár a 32,2 százalékkal megemelt bér a tanároknak és óvónőknek, mint az állami intézményekben - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára.



Rétvári Bence közölte, a 340 milliárd forintos tanárbéremelési alap nemcsak az állami intézmények alkalmazottainak a béremelését tartalmazza, de az önkormányzati, egyházi és magán fenntartóknál dolgozókét is. Ugyanaz az emelés jár tehát egy alapítványi iskolában tanító tanárnak, mint a tankerületiben - húzta alá.



Hangsúlyozta: a kormány számára minden gyerek ugyanolyan fontos, ezért a magán és egyházi intézmények oktatói is ugyanolyan mértékű béremelésben részesülnek.



"Az állam 32,2 százalékkal megnövelt bértömeget utalt át a normatív közfinanszírozásban részesülő valamennyi nem állami fenntartóknak február legelején, melynek felosztását és kiutalását már a fenntartók és a magánintézmények végzik" - fogalmazott, hozzátéve: a kiutalt alapot teljes mértékben béremelésre kell fordítani.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a tanárbéremelési alapban "egyelőre csak magyar költségvetési forrás van", EU-s forrás még nem érkezett. "Az Európai Bizottság januárban adott egy technikai levelet, egyfajta írásos garanciát a források felhasználhatóságáról, de utalás eddig még nem történt. A kormány ugyanakkor teljes mértékben biztosítja a tanárok és óvónők béremelését hazai forrásból" - magyarázta.



Az illetményemelés mértékéről Rétvári Bence azt írta: az állami fenntartású iskolákban a tanárok átlagbére 652 530 forintra, az igazgatói illetmény pedig átlagosan 1 018 403 forintra emelkedett. A tankerületi intézményekben a gyakornok, pályakezdő pedagógusok átlagbére 561 100 forint lett, a pedagógus I. fokozatban lévőknek 601 992 forint, a pedagógus II. fokozatban lévőknek 679 135 forint, a mesterpedagógusoknak 869 007 forint, a kutatótanároknak pedig 911 284 forint - ismertette a változásokat az államtitkár, aki kiemelte azt is, hogy az alapilletményen túl a pótlékok és a megbízási díjak összege is emelkedett.



Hozzátette: a hiányszakot oktatók esetén további 4 százalékkal nőttek a bérek, MA fokozat estén szintén 2 százalékkal. Azok a pedagógusok pedig, akik hátrányos helyzetű térségben, osztályban tanítanak, 20 százalékos többletjuttatásban részesülnek.



Rétvári Bence kijelentette: a kormány kiemelt célja a tanárok és óvónők megbecsültségének növelése, hogy a gyerekek minőségi iskolákban tanulhassanak.



A valaha volt legnagyobb tanárbéremelés ezért folytatódik jövőre újabb 21 százalékos emeléssel - írta közleményében az államtitkár.