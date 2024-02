Pénzügy

MNB: több pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank a hatóságnak

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt. 2024.02.19

A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata kapcsán vétettek hibákat - jelentette be az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



Mint hangsúlyozták, a feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot végzett három banknál - az Erste Bank Hungary Zrt.-nél (ERSTE Bank), az MBH Bank Nyrt. (MBH Bank, a vizsgálat kezdetekor még MKB Bank Nyrt.) és a CIB Bank Zrt.-nél) a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos pénzmosási kockázatok, kockázatkezelő intézkedések, pénzmosási kontrollok ellenőrzésére. A pénzügyi felügyelet a 2022. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.



A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a pénzügy intézmények kellő alapossággal járnak-e el a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységük során, azonosítják-e a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatokat, s megfelelő eljárásokat, kontrollokat alkalmaznak-e ezek csökkentésére.



Az MNB az Erste Bank és az MBH Bank esetében hiányosságokat tárt fel a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentési gyakorlattal kapcsolatban, mivel azok nem minden esetben történtek meg haladéktalanul az illetékes hatóság (NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) felé. Jogsértőnek bizonyult az is, hogy a két hitelintézet a belső ellenőrző és információs rendszer által generált jelzéseket késedelmesen, nem határidőben dolgozta fel.



A bankoknál emellett több esetben elmaradt a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzése is az érintett ügyletek körében.



A vizsgálat az Erste Bank esetében a belső ellenőrző és információs rendszerének működtetésével kapcsolatban a riasztások kivizsgálásának kontrollja tekintetében is tapasztalt hiányosságot.



A mintavételezés alapján feltárt jogsértéseket az Erste Bank és az MBH Bank esetében azok előfordulása alapján az MNB nem értékelte rendszerszintű hiányosságként - jelezte a felügyelet.



Az MNB a feltárt jogsértések előfordulása és a rendszerszintű jogsértések elmaradása miatt úgy ítéli meg, hogy a korábbi hasonló tárgyban 2021-ben zárult témavizsgálat eredményeihez képest a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatok kezelésében érdemi előrelépés történt.

A feltárt problémák miatt az MNB az Erste Bankra és az MBH Bankra 10-10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki és kötelezte azokat a határozatban foglalt határidőkkel - a döntéshozó testületek által jóváhagyott, dokumentált módon - a feltárt hiányosságok kijavítására. Súlyosbító körülményként értékelte a bankok piaci részesedését, a jogsértések súlyát, valamint a mulasztással előidézett kockázat magas fokát.



A vizsgálat a CIB Bank Zrt. esetében jogsértést nem tárt fel, így az eljárást végzéssel megszüntette - fűzte hozzá az MNB.