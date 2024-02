Gazdaság

Energiahatékonysággal kapcsolatos rendeleteket módosított az energiahivatal

Új elemekkel bővül az energiahatékonyság-javító intézkedések elszámolását segítő EKR-katalógus, és egyszerűsödik a nagyfogyasztók által kötelezően telepítendő almérőkkel kapcsolatos szabályozás. 2024.02.17 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Módosította a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) két energiahatékonysággal kapcsolatos rendeletét, új elemekkel bővül az energiahatékonyság-javító intézkedések elszámolását segítő EKR-katalógus, és egyszerűsödik a nagyfogyasztók által kötelezően telepítendő almérőkkel kapcsolatos szabályozás.



A MEKH pénteki közleménye szerint a vállalkozói és közintézményi szféra energiafelhasználásának csökkentését célzó Integrált Energiahatékonysági Projekt eredményeit felhasználva frissítették az EKR-katalógust.



Az egyes energiahatékonysági intézkedésekből vagy beruházásokból származó energiamegtakarítás mértékét meghatározó jegyzék olyan egyszerűsített módon elszámolható intézkedés-típusokat sorol fel, amelyekkel végsőenergia-megtakarítás érhető el. A jegyzékbe vett új intézkedések között szerepel egyebek mellett a splitklíma-berendezések fűtési célú alkalmazása, a professzionális hűtőbútorok és sokkolóhűtők cseréje, valamint az energiatakarékosabb tehergépjárművek alkalmazásával elérhető energiamegtakarítás.



A 2021. január 1-jétől bevezetett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer eddig több mint 3500 energiamegtakarítást eredményező projekt megvalósítását segítette elő. Az így elért összes éves új végsőenergia-megtakarítás mértéke 2024. február elején már meghaladta az évi 5,1 petajoulet (PJ), ami több, mint a 2021-2023 közötti évekre megállapított EKR-kötelezettségek összege - közölte a MEKH.



A megújult EKR-katalógus közvetlen piaci előnyt nyújt az érintetteknek, valamint megkönnyíti az energetikai auditorok és az auditáló szervezetek munkáját azzal, hogy előre kidolgozott módszertant biztosít a hitelesített energiamegtakarítások kiszámítására.



A most megjelent új intézkedések közzétételével párhuzamosan a MEKH már dolgozik az EKR-katalógus újabb felülvizsgálatán és a jegyzék további bővítésén is - jelezték.



A másik, a gazdálkodó szervezetek által kötelezően telepítendő almérőkkel kapcsolatos követelményeket megállapító rendelet módosítása komoly könnyítést jelent azoknak, akik legalább 10 megawatt (MW) rendelkezésre álló teljesítményű telephellyel rendelkeznek és a fogyasztás monitorozása során az ISO 50001 nemzetközi szabványt alkalmazzák.



Az érintett nagyfogyasztóknál az energiafogyasztás mérése továbbra is kötelező, ugyanakkor a módosítás értelmében a technológiai sorba állított berendezések esetén már nem szükséges berendezésenként almérőt felszerelni - tájékoztatott a MEKH.