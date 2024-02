Pénzügy

Insura.hu: átlagosan 15-20 százalékot eshet a lakásbiztosítások díja

A lakásbiztosítási ügyfelek 58 százaléka tervezi majd összehasonlítani a lakásbiztosítási kínálatot a márciusi kampányban - derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő több mint 8 ezer ember megkérdezésével lefolytatott kutatásából. Az alkuszcég várakozásai szerint a biztosítók között felerősödő verseny hatására 15-20 százalékkal alacsonyabb díj mellett válthatnak szerződést az ügyfelek - ismertette legfrissebb kutatási eredményét a cég pénteken az MTI-vel.



A lakásbiztosítások csaknem 10 százalékát, 300 ezer szerződést is lecserélhetnek az ügyfelek.



Az Insura.hu felmérése azt mutatja, hogy márciusban a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 55 százaléka az ajánlatok összehasonlítását követően dönt arról, vált-e biztosítást, további 3 százalék mindenképpen váltani szeretne, az összehasonlítás ebben az esetben csupán az új szerződés kiválasztását szolgálja.



A lakásbiztosítási szerződéseket a szükségesnél ritkábban újítják meg: a válaszadók 28 százaléka jelezte azt, hogy lakásbiztosítását 5 évnél is régebben aktualizálta. Ekkora időtávon már jelentős kockázata van annak, hogy a lakás nem a megfelelő értékre van biztosítva - emelte ki a tájékoztató.



Az Insura.hu felmérése szerint a válaszadók 52 százaléka nem tud arról, hogy lakásbiztosítás csak ingóságra is megköthető (például albérlet esetén), és 51 százaléka nem hallottak még a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokról (MFO) sem, amelyek a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható termékek, és amelyeket a 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13 is forgalmaz már.



A biztosítók többsége komoly akciókra készül. Különféle díjkedvezmények együttes hatására egyes társaságoknál akár 50 százaléknál is nagyobb díjkedvezmény is elérhető lesz az előzetes információk szerint.



Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint a kampány időszakában 15-20 százalékkal mérséklődhet a lakásbiztosítási átlagdíj, melynek éves mértéke az adataik szerint 2023-ban 48 ezer forint volt.