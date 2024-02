Turizmus

Magyar Turisztikai Ügynökség: teltházat hozott a busójárás a mohácsi szálláshelyeknek

Teltházat hozott a busójárás a mohácsi szálláshelyeknek, a héten zárult busójárás idén is látogatók tízezreit vonzotta a Duna-parti városba, a farsang utolsó csütörtökétől húshagyókeddig tartó rendezvénysorozat turisztikai forgalomra gyakorolt hatását jelzi, hogy a teljes februári mohácsi forgalom több mint fele ezen a hétvégén valósult meg, a szálláshelyek bevételeik közel 60 százalékát tavaly ennek a rendezvénynek köszönhették - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-vel.



A közleményben felidézik, hogy a télűző-tavaszköszöntő népszokás az UNESCO kulturális világörökség része, 2012 óta pedig a hungarikumok listájára is feliratkozott. Bár elsősorban kulturális értékként lehet rá tekinteni, turisztikai hatása is kiemelkedő, hiszen minden évben jelentős lendületet ad a város februári forgalmának.



Az idén február 8. és 13. között zajlott busójárás idején közel 84 százalékos szobakapacitás-kihasználtságot mértek a magán- és egyéb szálláshelyeken. A busójárás hétvégéje pedig egy főszezoni, augusztus 20-i hosszúhétvége vendégforgalmánál is jelentősen magasabb. Idén például a busójárás legnépszerűbb időszakában, péntektől vasárnapig a szállodák kihasználtsága jóval meghaladta a 90 százalékot - emelte ki az MTÜ.



Az eseménysorozat a tavalyinál 3 százalékkal több, mintegy ezer vendégéjszakát hozott a város szálláshelyeinek. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a legjellemzőbbek az egy, illetve három napos foglalások voltak. A szálláshelyeket, ahogy tavaly, úgy idén is túlnyomó többségükben magyarok töltötték meg, akik legtöbben Budapestről és környékéről, valamint Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyéből érkeztek. A legtöbb külföldit pedig Szlovákiából és Németországból köszönthették, míg a legtávolabbi országból fogadott turista egy egyesült államokbeli vendég volt - ismertette a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében.