Gazdaság

AM: Magyarország kiemelten készül az uniós elnökségre

Magyarország kiáll azon alapvetés mellett, hogy az unióba érkező élelmiszereknek is ugyanazon szabályoknak és előírásoknak kelljen megfelelniük, mint amit az EU a saját termelőinek előír - jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki csütörtökön hivatalában fogadta Virginijus Sinkeviciust, az Európai Bizottság környezetvédelmi, óceánügyi és halászati biztosát.



Az Agrárminisztérium (AM) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország eredményes munkakapcsolatot szeretne kialakítani partnereivel az elnökség kapcsán, erre jó alapot teremtenek azok a nagy nemzetközi konferenciák is, amelyeket Magyarországnak kell majd megszerveznie.



A miniszter kiemelte, rendkívüli módon bántó volt, hogy az éghajlatváltozásért többen a gazdákat tették felelőssé. Ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani. Ha van valaki, akinek elemi érdeke, hogy az éghajlat megfelelő legyen, azok a gazdálkodók, akiknek a föld a megélhetésük és a jövőjük alapja.



Kifejtette, a Közös Agrárpolitika már önmagában is tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek ösztönzőleg hatnak a növényvédő szerek csökkentésére. A precíziós gazdálkodásnak köszönhetően - drónok felhasználásával - sokkal eredményesebb lehet például a növényvédelem.



A találkozón vízgazdálkodási kérdések is szóba kerültek. A miniszter arra emlékeztetett, hogy a magyar mezőgazdaságnak az áradásokkal, a belvízzel és a történelmi aszállyal is meg kell küzdenie. Ebben a helyzetben pedig még inkább felértékelődik az öntözéses gazdálkodás szerepe. Azt szeretnék elérni, hogy erre a célra is rendelkezésre álljanak nagyobb EU-s források és támogatások. A precíziós technológiák használatával ugyanis eredményesen lehet visszavezetni a vizet a tájba.



A megbeszélésen a miniszter kitért arra is, hogy az akvakulturális ágazatban, az édesvízi halgazdálkodásban nagy lehetőségek rejlenek. Látni ugyanis, hogy a tengeri kapacitások fogyóban vannak, a társadalmi igényeket pedig ki kell elégíteni. Ezen a területen Magyarország szeretne szemléletváltást elérni, éppen ezért kiemelt figyelmet fordít erre a területre is az uniós elnökség során.



Nagy István a talajvédelmet mindennek az alapjának nevezte, hiszen, szavai szerint, termőföldből nem lesz több. Magyarország éppen ezért elindított egy talaj monitoring rendszert, amelyet szeretne európai méretűre szélesíteni. "Ezen a területen készek vagyunk a tapasztalatainkat megosztani partnereinkkel" - fűzte hozzá a miniszter az AM közleménye szerint.