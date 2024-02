Önkormányzat

Karácsony: európai uniós forrásból újul meg a Clark Ádám tér

Európai uniós forrásból újulhat majd meg az I. kerületi Clark Ádám tér a következő ciklusban, a rekonstrukció tervei már készen vannak - közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Az I. kerületben tartott, kihelyezett főpolgármesteri kabinetülést követően Karácsony Gergely elmondta: V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) I. kerületi és Őrsi Gergely (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) II. kerületi polgármesterrel áttekintették a kerületek eddigi és jövőben tervezett fejlesztéseit.



Közölte: a tervek szerint a Lánchíd budai oldalán lévő Clark Ádám téren megőrzik a körforgalomban lévő ikonikus virágágyást, és sokkal nagyobb gyalogos- és zöldfelületeket kívánnak létrehozni.



"Egy klímaadaptívabb új teret képzelünk el" - fogalmazott Karácsony Gergely, aki megjegyezte azt is, hogy a Lánchíd pesti oldalán fekvő Széchenyi István tér megújítására is voltak terveik, de a teret "sajnos elrabolták" a fővárostól.



A főpolgármester elmondta, az elmúlt években a főváros és a két kerület nagyon komoly zöldterületi megújításokat valósított meg, és számos ponton hajtottak végre közterületi zöldítést. Rámutatott, az egyik legnagyobb parkfelújítást az I. kerületi Tabánban végezte el a főváros. Hozzátette: ugyancsak az I. kerülettel partnerségben zajlik a Vérmező megújítása is.



A Margit körút zöldítése a II. kerülettel partnerségben folyik - közölte Karácsony Gergely, aki emlékeztetett: a Széna tér megújítása szintén a kerület és a főváros közös projektje volt.



V. Naszályi Márta arról beszélt, az elmúlt években túl tudtak lépni azon az évtizedek óta fennálló korábbi helyzeten, hogy a kerületek és a főváros egymás ellenében határozták meg az érdekeiket.



A főváros és a kerület együttműködésének sok példája van az I. kerületben - mondta a polgármester, aki példaként említette, hogy az Egészséges Budapest Program keretében több mint 600 millió forintból újulhatott meg a teljes egészségügyi ellátási hálózatuk.



A további eredmények között említette a Batthyány tér részleges felújítását és a Vérmező megújításának megkezdését.



V. Naszályi Márta közölte: a Clark Ádám tér felújításáról szándéknyilatkozatot írtak alá csütörtökön. Továbbá örömtelinek nevezte, hogy a következő ciklusban a fővárossal és a II. kerülettel együttműködésben megkezdődhet a Csalogány utca, a Fő utca és a Batthyány utca komplex megújításáról szóló gondolkodás.



Őrsi Gergely arról beszélt, a felsorolt fejlesztések és eredmények hűen tükrözik azt, hogy a magyar önkormányzatiság "elsősorban az itt élőkről szól, ugyanakkor csak és kizárólag rendszerben és hosszú távon lehet gondolkodni egy város fejlesztéséről".

A következő időszak egyik legfontosabb célkitűzésének azt jelölte meg, hogy az agglomerációt is bevonják a közlekedési problémák megoldásába. Azaz az agglomeráció is vállaljon felelőséget és terhet abból, hogy a II. kerületet elárasztó agglomerációs forgalom csökkenjen P+R parkolók építésével - mondta.



Őrsi Gergely kijelentette: határozott lépéseket fognak tenni azért, hogy a Budakeszi út felújítása - a szakaszos buszsávval - minél előbb megvalósuljon.



A II. kerületi polgármester szerint a külső kerületek kerékpáros hálózatát is fejleszteni kellene. Közölte, kezdeményezték, hogy a Mol Bubi közbringarendszert bővítsék Hűvösvölgy irányába.



Kérdésekre válaszolva Karácsony Gergely közölte, a Clark Ádám tér a tervek szerint nagyjából 2-2,5 milliárd forintos uniós forrásból újulhat majd meg.



A főpolgármester ugyancsak kérdésre válaszolva beszélt arról, belső vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy az előző, fideszes városvezetés idején ki, miért és milyen információk birtokában döntött a 2013-ig fővárosi fenntartásban működtetett bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményekért később elítélt vezetőjének fővárosi kitüntetéséről. Karácsony Gergely azt mondta, 2011-ben érkezett "egy nagyon súlyos" bejelentés a fővárosi önkormányzathoz az ott történt eseményekről. Szerinte az ügyet az akkori fővárosi vezetés eltussolta, és valószínűleg - vélekedett - a rendőrség sem állt a helyzet magaslatán.



A főpolgármester súlyos mulasztásnak nevezte, hogy a fővárosi önkormányzat nem vizsgálta meg a bejelentéseket. Azt mondta, az egész ügy ott kezdődött, hogy az intézmény jelzéseket küldött a fenntartónak. Az, hogy a gyermekotthon vezetőjét ki is tüntették, már "csak hab a tortán" - fogalmazott.



Karácsony Gergely szerint az ügyben az akkori városvezetés félrevezette a Fővárosi Közgyűlés minden képviselőjét, amikor a felterjesztéssel éltek. Hiszen a városvezetés akkor már tudta, hogy nagyon súlyos kételyek merültek fel a gyermekotthon vezetőjével kapcsolatban - mondta.



A főpolgármester a politikai felelősséghárítás csúcsának nevezte azt, hogy a történetben azokat tennék felelőssé, akik teljesen jóhiszeműen szavaztak akkor a 22 fős listát tartalmazó előterjesztésről.



Az, hogy "egy pedofil bűnöző" bekerülhet javaslattételként az előterjesztésbe, azoknak a felelőssége, akik ezt javasolták, és azoké, akik nem vették komolyan a vészjelzéseket - közölte Karácsony Gergely, aki megismételte: a fenntartó vészjelzéseket kapott, de nem csinált semmit.



Szerinte ha egy államfő belebukott az ügybe, akkor az akkori városvezetés is számon kérhető.

Karácsony Gergely azt mondta: a gyermekotthon vezetőjét Bagdy Gábor akkori főpolgármester-helyettes terjesztette fel a díjra. Szerinte Bagdy Gábornak a 2011-es bejelentésről értesülnie kellett. Úgy fogalmazott, aki ezt az ügyet a politikai porondra behozta, az Bagdy Gábor.



A bicskei gyermekotthon vezetőjének 2015-ben adományozott Bárczy István-díjat 2019 novemberében a Fővárosi Közgyűlés visszavonta, miután kiderült, hogy a férfi éveken át molesztált rábízott gyerekeket.